Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 27 марта 2017 года, 18:31
Полицейские пытаются сохранить последних собак в посёлке Кутузовка
Полицейские пытаются сохранить последних собак в посёлке Кутузовка
Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты супер!" в федеральном эфире
Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты супер!" в федеральном эфире
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Регионы:


Популярное
вчера, 18:59
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
сегодня, 11:07
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
вчера, 22:15
В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
сегодня, 12:49
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 18:47
Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 14:36
Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 13:04
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
сегодня, 07:43
15 улиц Владивостока оставят без света
сегодня, 08:44
Лазовский перевал в Приморье засыпало снегом

Обсуждаемое
вчера, 18:59
45

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 22:15
14

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
сегодня, 10:40
9

В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк
вчера, 18:47
6

Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
4

Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 12:49
4

Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 22:11
3

Победитель фестиваля в Приморье: киберспорт – это не болезнь, а хобби
вчера, 18:54
2

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России
сегодня, 14:36
2

Человек из команды Пушкарёва стал заместителем Миклушевского
сегодня, 09:00
1

Хоккеисты "СКА-Нефтяника" расцеловали кубок чемпионов
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 395



Система Orphus

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
В автозаки отправляли студентов, женщин и пенсионеров
вчера, 18:59
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 9

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня во Владивостоке в обход властей прошёл антикоррупционный митинг, сообщает РИА «Восток-Медиа». Акция, собравшая больше тысячи человек, не обошлась без задержаний и противостояния с полицией.

На привокзальной площади Владивостока сегодня всё-таки прошёл митинг против коррупции. Краевые власти отказались согласовывать акцию, однако её организаторы посчитали, что уведомление об этом чиновники выдали слишком поздно. Сегодня утром стражи порядка задержали депутата Юрия Кучина, который подал заявку на митинг властям. Как сообщил депутат на своей страничке в социальной сети Facebook, его оштрафовали на 20 000 рублей. Судья счёл, что Кучин виновен в проведении несанкционированного публичного мероприятия.


 

Несмотря на всевозможные препоны, митинг всё-таки провели. К началу акции на привокзальной площади Владивостока уже собралось несколько сотен человек. Их число постоянно росло. Кроме того, на этом же месте несколько владивостокцев устроили пикет в честь Дня Росгвардии (отмечается 27 марта). Именно по причине её проведения приморские власти и не согласовывали мероприятие. Впрочем, особой активности участники пикета не проявили: вывесили небольшой плакат, немного постояли – да и ушли восвояси. Организатор пикета Владимир Гаврилов рассказал, что таким образом он просто хотел проявить свою гражданскую позицию. «Росгвардия защищает страну от экстремизма, терроризма. Это действительно нужная структура. К участникам митинга против коррупции у нас нет никаких претензий, у нас свободная страна, все имеют право на своё мнение», - рассказал он.


 

На антикоррупционный митинг пришли самые разные горожане – от старшеклассников до пенсионеров. Здесь были даже работники скорой помощи, год назад проводившие на привокзальной площади свою акцию протеста


 

 

 

 

 

 

Ещё перед началом мероприятия среди протестующих ходили полицейские и записывали имена участников с плакатами. Они предупреждали их, что если текст на плакатах не будет соответствовать заявленной теме митинга, то штрафа не миновать.


 

Впрочем, как выяснилось, содержание плакатов полицейских не волновало. Стоило участникам митинга развернуть самодельные транспаранты, полицейские начали задерживать активистов.


 

В начале акции работники МВД поместили в автозак молодую девушку и пенсионера. 


 

 

Первые задержания сплотили протестующих. Они стали всеми силами удерживать соратников, не давая их схватить. Полицейские ещё два раза пытались прорваться в толпу, однако безрезультатно – им не дали никого задержать. Участники митинга не позволяли стражам порядка прорвать свои ряды.


 

В итоге полицейским пришлось действовать более жёстко. В третий раз они бегом ворвались в толпу, раскидали людей и буквально выволокли особенно активных участников. Стражи порядка не церемонились – одного из протестующих протащили по склону, схватив за горло.


 

Подобные действия силовиков оказали интересный эффект – к митингу стали присоединяться проходившие мимо владивостокцы. Горожане, возмущённые действиями полиции, стали присоединяться к протестующим, по ходу дела вникая в повестку.


 

Всего в ходе акции задержали несколько десятков человек. Всех их доставили в соседнее Фрунзенское районное отделение полиции. После завершения митинга большинство участников отправились к зданию РОВД, чтобы вызволить задержанных.


 

Они фактически блокировали полицейское отделение и стали требовать от работников МВД отпустить участников акции.


 

 

Ответ перед собравшимися держал руководитель владивостокской полиции Сергей Гусев - к слову говоря, одетый в штатское. «Я обещаю, что мы никого не будем задерживать дольше, чем предписывает закон. Против них возбудят дела об административном правонарушении. Выдадим им повестки в суд и отправим домой», - обратился он к недовольным горожанам.


 

Часть протестующих до сих пор «дежурит» возле отдела полиции – пока оттуда выпустили только небольшую часть задержанных.


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • олений пенис  (вчера, 19:13 )

    "В жестокой схватке с тиранией, в уличных боях выковывался истинный, пламенный революционный дух, как воронка увлекавший в процесс борьбы все новых и новых участников. . . ". Нет это еще не цветная революция, но первый её бульк, что ли. Но власть , думаю, учтет уроки Украины, сегодня было так, по-легонькой. Даже резиновых палок и омона с ротвейлерами не было. Лысый дядька грантоед, поглаживая неадекватного, с бурлящими гормонами подростка, подталкивает его на щиты омона:"давай малый, давай, покажи , что ты не пальцем деланнный. . . "

  • БГМ  (вчера, 19:25 )

    Не уже ли мало двух революций. И Россию надо добить?

  • lol  (вчера, 19:32 )

    Неужели еще не натерпелся выходок политиков?И тебя надо добить новыми поборами и налогами )))) Ты держись, здоровья, счастья тебе.

  • 24  (вчера, 21:04 )

    ++++++++

  • я  (вчера, 19:45 )

    ты почитай о налогах в других странах а потом вякай да тебе это не надо ты проплаченный

  • 222  (вчера, 20:00 )

    В других странах зарплаты соответствуют налогам.

  • lol  (вчера, 19:59 )

    Да так то мы живем не в других странах, зарплаты не соответствуют расходам, при том что качество жизни и услуг даже близко не "в других странах". P. S Ну ты вякай, ты проплаченный )))

  • III  (вчера, 19:58 )

    Да ладно Вам, может он реально просто [***].

  • lol  (вчера, 20:01 )

    [***] тебе воспитание давало, аргументируй или не лезь.

  • cмс сбор ...  (вчера, 19:58 )

    вы таки гавно. . . ведь нет таких воров у власти и бесправия населения. как в России. . .

  • Estro  (вчера, 19:28 )

    Видимо полицаи за коррупцию выступают, полностью прогнулись под систему, хотя наверняка и среди них есть люди адекватно оценивающие всю плачевность дел в стране и выступили бы в защиту протестующих, но это скорей всего приведет к штрафам и лишения заработка.

  • Мимоходом  (вчера, 20:01 )

    А Вы посмотрите на каких машинах эти полицаи передвигаются, имею ввиду личный транспорт! И сразу же поймете за кого они! Я не говорю о "волосатых монстрах" при должностях, те вообще в наглую себе замки строят да такие, что закачаешься, а молодняк, который только проклюнулся, и ничего еще в жизни путнего не сделали, но видимо как бабло грести уже от своих начальничков научились!!!

  • Estro  (вчера, 20:12 )

    Посещали схожие мысли, к сожалению к полицаям еще прибавить ватников и вообще перемены дадутся не легко.

  • Доктор  (вчера, 19:47 )

    Считаю, что известные силы умело воспользовались моментом и все пошло по их сценарию. Пе- чально, что местные власть предержащие не владеют обстановкой, не вышли к народу и допу- стили такой исход -это крупный прокол для них. Я бы с них спросил по полной.

  • Мимоходом  (вчера, 20:07 )

    Вы такой наивный или притворяетесь? Да власти хоть местной, хоть какой другой, глубоко на - срать на эректорат, в любой его ипостаси! Вы еще скажите что всецело верите этой самой власти!

  • Советский  (вчера, 19:54 )

    О Революциях речь не идет, а идет о жуликах и ворах, сидящих у Власти. Как хорошо сказал Жириновский - Все вы жулики и воры. А он знает с кем работает, не один год в Думе сидит. Как полиция старается их защищать, не зря их подкармливают - старики, женщины, все равно - хватай, тащи. Ну тащили бы всех тогда. Нет, тогда Народ может действительно возмутиться. А так - для устрашения, чтоб другие боялись. Внести в черные списки - Привлекался, лишить работы - это не сложно. Когда Жулики у Власти - чего ждать от Полиции.

  • лдрп  (вчера, 22:28 )

    Люблю Дурачить Простых Ребят

  • ждлшгр  (вчера, 22:59 )

    Не фиг по митингам ходить! Закон же вышел. Нафиг нам эти нары. Нас и здесь не плохо кормят!

  • Вежливые люди  (вчера, 23:15 )

    ТОТАЛЬНОЕ ОБНИЩАНИЕ НАРОДА. ГЕНОЦИД СВОЕГО НАРОДА. ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ОТДАЛИ ЕЕ ГОСУДАРСТВУ НА КВАРТПЛАТУ, НАЛОГИ, ПОБОРЫ И. Т. Д. А ЧТО ОТСТРАНИТЬСЯ НАМ ? ВЫМИРАТЬ

  • олений пенис  (вчера, 23:50 )

    Вымирание-это тоже форма протеста!

  • Виктор  (сегодня, 00:00 )

    Стадо баранов, кому Вы нужны? Этому депутату, самим то не смешно? Вы , пушечное мясо, поддаетесь на правокации не чистых на руку(ничем не лучше власти)всеким Овальным, которому к стати в Волгограде выдали все что он заслужил.

  • Skunk  (сегодня, 00:42 )

    Забавные фото. Похоже, что на митинг собрались те, кому ничего более развлекательного срастить не светило, на выходных. . . :)

  • 656  (сегодня, 00:46 )

    Так и есть. Молодняк от безделья приперся, старью дома скучно сидеть, ну а бабье --это вообще отдельная тема.

  • JD  (сегодня, 01:00 )

    Революция?)) Да Вы снова шутите мистер пенис?)). Это не революция и даже не бульк революции, это борьба одних хищников с другими хищниками за кормовую базу. То что происходило в Грузии, в Украине это не революции, хотя кое-кто именно так пытается это представлять, это "дворцовый переворот" если можно так выразится. Любая революция, хоть буржуазная, хоть социалистическая, да хоть научно-техническая это быстрая качественная перемена состояния, порядка, мировоззрения и самое главное базисной опоры. А смысл этих телодвижений смена "плохого царя" на "хорошего царя". Это не революция нет)).

  • Вячеслав  (сегодня, 08:18 )

    У Вас информация об Украине и Грузии - прямиком из российского зомбоящика?

  • JD  (сегодня, 12:52 )

    Не скрою и оттуда тоже). А у Вас какие источники информации?)

  • 1@mail.ru  (сегодня, 02:41 )

    а можно адреса нескольких зачинщиков. . . пришлю им кое что чтобы легче войну вести было. . . tehnocom@inbox. ru. . ну щас в тае чо долетит . . то долетит

  • Vic  (сегодня, 03:36 )

    сколько полиции в одном месте, браво так с пенсионерами управляются, только там где надо, порой их не увидишь. . .

  • Турыст  (сегодня, 08:24 )

    Овощи, не нужно бороться с коррупцией, нужно становиться её неотъемлемой частью. Вступайте в ряды всей партий на подтанцовке, становитесь депутатами всех уровней, будьте чиновниками и слугами вертикали, этим самым вы внесете решительный вклад в укрепление коррупции, главной составляющей в процессе распила дарагой родины.

  • олений пенис  (сегодня, 08:32 )

    Беда наша рассейская в том, что кто не сядет в кремль, дрянью оказывается. Хоть , в натуре, по новой варягов приглашай. Те , хто щас митингуе, в конце 80-х в яйцах пищали, не могут помнить, как тогда так же тусовались под власовской тряпкой. Ходит бабка, в 88-ом средних лет половозрелая тетка была, до визга любила ошиваться на демшизовских тусняках, орать "ельцин!". Теперь давление под триста, куча болячек внутрях, ан нет, бродит, между рядами молодых самцов, воздух носом втягивает, бормочет"воры, долой коррупцию". В кои то веки выбрался в центр, движняк посмотрел, воздухом подышал-и то польза. Вот удивляет, всегда находятся челы, которые готовы за любым ничтожеством идти, орать, при этом половинят досирак и стреляют чинарики. Неисправим человек.

  • JD  (сегодня, 13:05 )

    Мне вот просто интересно, чисто гипотетически, если Навальный вдруг каким-то чудом в 2018 году станет президентом РФ через какое время он превратится в товарища Путина или в мистера Ельцина? Он и все его окружение через какое время погрязнут в той же самой коррупции и воровстве против которого сейчас так люто митингуют?)). Предполагаю года три-четыре, максимум пять. А Вы как считаете?)). Или вообще растащат все до крошки молниеносно как в приснопамятные 90-е?))

  • JD  (сегодня, 12:57 )

    Хаха)) Так ведь плоть от плоти народной. Дрянь-то в Кремль не с Луны спускается? Вы же сами говорили о государстве как механизме сдерживания человеческих пороков и о государственных людях обладающих всем тем же набором пороков или нет?).

  • MAX  (сегодня, 09:35 )

    Удивительно, как НИК соответствует содержанию.

  • MAX  (сегодня, 09:37 )

    Это о олене

  • Дед  (сегодня, 11:24 )

    Уважаемый, вежливые люди, где вы видели ваши деньги? На бумажке же написано "билет банка России". Банк вам их дал попользоваться а потом забрал. Классику читайте "кесарю кесарево". Ваших денег не существует.

  • Farma  (сегодня, 16:28 )

    Dмолодежь без вождей! Они сами- будущая власть, вставай , Росссия!

  • олений пенис  (сегодня, 16:28 )

    Одно дело дрянь тихо сопит в две дырки , ишачит и не помышляет о богатстве и славе. Другое -тщеславная, алчная дрянь, которая не моргнув глазом похоронит миллионы ради своих амбиций. Как раз речь идет об этой разновидности, наиболее вредной для общества, злокачественной дряни, хвамилии которой все знают. Дрянь анальная хочет повторить 91 , когда на критике власти удалось эту самую власть захапать и , опуская миллионы, набить мошну. На беду анального, еще много живых русских, которые прошли через этот ад, они помнят все эти ваучеры и будут помехой на пути в кремль. А у молодняка нонешнего ресурс слабоват. Вот он и пытается форсировать, чтоб не стать чучелом, вечным претендентом по хвамилии явлинский.

  • JD  (сегодня, 16:56 )

    Ох. . Если бы только захапать власть удалось в 91-ом. Удалось нечто большее - сменить государственный строй. Изменить идеологию государства. Это Вам не просто "захапывание")). Вот это и была самая настоящая революция, а то что прошла она относительно бескровно так ведь не нашлось в СССР своего Деникина, чтобы создать добровольческую армию из в принципе сытых, одетых, обутых советских обывателях мечтающих лишь о кроссовках Адидас и джинсах Левайс



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru