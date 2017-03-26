Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции

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В автозаки отправляли студентов, женщин и пенсионеров
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня во Владивостоке в обход властей прошёл антикоррупционный митинг, сообщает РИА «Восток-Медиа». Акция, собравшая больше тысячи человек, не обошлась без задержаний и противостояния с полицией.
На привокзальной площади Владивостока сегодня всё-таки прошёл митинг против коррупции. Краевые власти отказались согласовывать акцию, однако её организаторы посчитали, что уведомление об этом чиновники выдали слишком поздно. Сегодня утром стражи порядка задержали депутата Юрия Кучина, который подал заявку на митинг властям. Как сообщил депутат на своей страничке в социальной сети Facebook, его оштрафовали на 20 000 рублей. Судья счёл, что Кучин виновен в проведении несанкционированного публичного мероприятия.
Несмотря на всевозможные препоны, митинг всё-таки провели. К началу акции на привокзальной площади Владивостока уже собралось несколько сотен человек. Их число постоянно росло. Кроме того, на этом же месте несколько владивостокцев устроили пикет в честь Дня Росгвардии (отмечается 27 марта). Именно по причине её проведения приморские власти и не согласовывали мероприятие. Впрочем, особой активности участники пикета не проявили: вывесили небольшой плакат, немного постояли – да и ушли восвояси. Организатор пикета Владимир Гаврилов рассказал, что таким образом он просто хотел проявить свою гражданскую позицию. «Росгвардия защищает страну от экстремизма, терроризма. Это действительно нужная структура. К участникам митинга против коррупции у нас нет никаких претензий, у нас свободная страна, все имеют право на своё мнение», - рассказал он.
На антикоррупционный митинг пришли самые разные горожане – от старшеклассников до пенсионеров. Здесь были даже работники скорой помощи, год назад проводившие на привокзальной площади свою акцию протеста.
Ещё перед началом мероприятия среди протестующих ходили полицейские и записывали имена участников с плакатами. Они предупреждали их, что если текст на плакатах не будет соответствовать заявленной теме митинга, то штрафа не миновать.
Впрочем, как выяснилось, содержание плакатов полицейских не волновало. Стоило участникам митинга развернуть самодельные транспаранты, полицейские начали задерживать активистов.
В начале акции работники МВД поместили в автозак молодую девушку и пенсионера.
Первые задержания сплотили протестующих. Они стали всеми силами удерживать соратников, не давая их схватить. Полицейские ещё два раза пытались прорваться в толпу, однако безрезультатно – им не дали никого задержать. Участники митинга не позволяли стражам порядка прорвать свои ряды.
В итоге полицейским пришлось действовать более жёстко. В третий раз они бегом ворвались в толпу, раскидали людей и буквально выволокли особенно активных участников. Стражи порядка не церемонились – одного из протестующих протащили по склону, схватив за горло.
Подобные действия силовиков оказали интересный эффект – к митингу стали присоединяться проходившие мимо владивостокцы. Горожане, возмущённые действиями полиции, стали присоединяться к протестующим, по ходу дела вникая в повестку.
Всего в ходе акции задержали несколько десятков человек. Всех их доставили в соседнее Фрунзенское районное отделение полиции. После завершения митинга большинство участников отправились к зданию РОВД, чтобы вызволить задержанных.
Они фактически блокировали полицейское отделение и стали требовать от работников МВД отпустить участников акции.
Ответ перед собравшимися держал руководитель владивостокской полиции Сергей Гусев - к слову говоря, одетый в штатское. «Я обещаю, что мы никого не будем задерживать дольше, чем предписывает закон. Против них возбудят дела об административном правонарушении. Выдадим им повестки в суд и отправим домой», - обратился он к недовольным горожанам.
Часть протестующих до сих пор «дежурит» возле отдела полиции – пока оттуда выпустили только небольшую часть задержанных.
"В жестокой схватке с тиранией, в уличных боях выковывался истинный, пламенный революционный дух, как воронка увлекавший в процесс борьбы все новых и новых участников. . . ". Нет это еще не цветная революция, но первый её бульк, что ли. Но власть , думаю, учтет уроки Украины, сегодня было так, по-легонькой. Даже резиновых палок и омона с ротвейлерами не было. Лысый дядька грантоед, поглаживая неадекватного, с бурлящими гормонами подростка, подталкивает его на щиты омона:"давай малый, давай, покажи , что ты не пальцем деланнный. . . "
Не уже ли мало двух революций. И Россию надо добить?
Неужели еще не натерпелся выходок политиков?И тебя надо добить новыми поборами и налогами )))) Ты держись, здоровья, счастья тебе.
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ты почитай о налогах в других странах а потом вякай да тебе это не надо ты проплаченный
В других странах зарплаты соответствуют налогам.
Да так то мы живем не в других странах, зарплаты не соответствуют расходам, при том что качество жизни и услуг даже близко не "в других странах". P. S Ну ты вякай, ты проплаченный )))
Да ладно Вам, может он реально просто [***].
[***] тебе воспитание давало, аргументируй или не лезь.
вы таки гавно. . . ведь нет таких воров у власти и бесправия населения. как в России. . .
Видимо полицаи за коррупцию выступают, полностью прогнулись под систему, хотя наверняка и среди них есть люди адекватно оценивающие всю плачевность дел в стране и выступили бы в защиту протестующих, но это скорей всего приведет к штрафам и лишения заработка.
А Вы посмотрите на каких машинах эти полицаи передвигаются, имею ввиду личный транспорт! И сразу же поймете за кого они! Я не говорю о "волосатых монстрах" при должностях, те вообще в наглую себе замки строят да такие, что закачаешься, а молодняк, который только проклюнулся, и ничего еще в жизни путнего не сделали, но видимо как бабло грести уже от своих начальничков научились!!!
Посещали схожие мысли, к сожалению к полицаям еще прибавить ватников и вообще перемены дадутся не легко.
Считаю, что известные силы умело воспользовались моментом и все пошло по их сценарию. Пе- чально, что местные власть предержащие не владеют обстановкой, не вышли к народу и допу- стили такой исход -это крупный прокол для них. Я бы с них спросил по полной.
Вы такой наивный или притворяетесь? Да власти хоть местной, хоть какой другой, глубоко на - срать на эректорат, в любой его ипостаси! Вы еще скажите что всецело верите этой самой власти!
О Революциях речь не идет, а идет о жуликах и ворах, сидящих у Власти. Как хорошо сказал Жириновский - Все вы жулики и воры. А он знает с кем работает, не один год в Думе сидит. Как полиция старается их защищать, не зря их подкармливают - старики, женщины, все равно - хватай, тащи. Ну тащили бы всех тогда. Нет, тогда Народ может действительно возмутиться. А так - для устрашения, чтоб другие боялись. Внести в черные списки - Привлекался, лишить работы - это не сложно. Когда Жулики у Власти - чего ждать от Полиции.
Люблю Дурачить Простых Ребят
Не фиг по митингам ходить! Закон же вышел. Нафиг нам эти нары. Нас и здесь не плохо кормят!
ТОТАЛЬНОЕ ОБНИЩАНИЕ НАРОДА. ГЕНОЦИД СВОЕГО НАРОДА. ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ ЛЮДЯМ ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ОТДАЛИ ЕЕ ГОСУДАРСТВУ НА КВАРТПЛАТУ, НАЛОГИ, ПОБОРЫ И. Т. Д. А ЧТО ОТСТРАНИТЬСЯ НАМ ? ВЫМИРАТЬ
Вымирание-это тоже форма протеста!
Стадо баранов, кому Вы нужны? Этому депутату, самим то не смешно? Вы , пушечное мясо, поддаетесь на правокации не чистых на руку(ничем не лучше власти)всеким Овальным, которому к стати в Волгограде выдали все что он заслужил.
Забавные фото. Похоже, что на митинг собрались те, кому ничего более развлекательного срастить не светило, на выходных. . . :)
Так и есть. Молодняк от безделья приперся, старью дома скучно сидеть, ну а бабье --это вообще отдельная тема.
Революция?)) Да Вы снова шутите мистер пенис?)). Это не революция и даже не бульк революции, это борьба одних хищников с другими хищниками за кормовую базу. То что происходило в Грузии, в Украине это не революции, хотя кое-кто именно так пытается это представлять, это "дворцовый переворот" если можно так выразится. Любая революция, хоть буржуазная, хоть социалистическая, да хоть научно-техническая это быстрая качественная перемена состояния, порядка, мировоззрения и самое главное базисной опоры. А смысл этих телодвижений смена "плохого царя" на "хорошего царя". Это не революция нет)).
У Вас информация об Украине и Грузии - прямиком из российского зомбоящика?
Не скрою и оттуда тоже). А у Вас какие источники информации?)
а можно адреса нескольких зачинщиков. . . пришлю им кое что чтобы легче войну вести было. . . tehnocom@inbox. ru. . ну щас в тае чо долетит . . то долетит
сколько полиции в одном месте, браво так с пенсионерами управляются, только там где надо, порой их не увидишь. . .
Овощи, не нужно бороться с коррупцией, нужно становиться её неотъемлемой частью. Вступайте в ряды всей партий на подтанцовке, становитесь депутатами всех уровней, будьте чиновниками и слугами вертикали, этим самым вы внесете решительный вклад в укрепление коррупции, главной составляющей в процессе распила дарагой родины.
Беда наша рассейская в том, что кто не сядет в кремль, дрянью оказывается. Хоть , в натуре, по новой варягов приглашай. Те , хто щас митингуе, в конце 80-х в яйцах пищали, не могут помнить, как тогда так же тусовались под власовской тряпкой. Ходит бабка, в 88-ом средних лет половозрелая тетка была, до визга любила ошиваться на демшизовских тусняках, орать "ельцин!". Теперь давление под триста, куча болячек внутрях, ан нет, бродит, между рядами молодых самцов, воздух носом втягивает, бормочет"воры, долой коррупцию". В кои то веки выбрался в центр, движняк посмотрел, воздухом подышал-и то польза. Вот удивляет, всегда находятся челы, которые готовы за любым ничтожеством идти, орать, при этом половинят досирак и стреляют чинарики. Неисправим человек.
Мне вот просто интересно, чисто гипотетически, если Навальный вдруг каким-то чудом в 2018 году станет президентом РФ через какое время он превратится в товарища Путина или в мистера Ельцина? Он и все его окружение через какое время погрязнут в той же самой коррупции и воровстве против которого сейчас так люто митингуют?)). Предполагаю года три-четыре, максимум пять. А Вы как считаете?)). Или вообще растащат все до крошки молниеносно как в приснопамятные 90-е?))
Хаха)) Так ведь плоть от плоти народной. Дрянь-то в Кремль не с Луны спускается? Вы же сами говорили о государстве как механизме сдерживания человеческих пороков и о государственных людях обладающих всем тем же набором пороков или нет?).
Удивительно, как НИК соответствует содержанию.
Это о олене
Уважаемый, вежливые люди, где вы видели ваши деньги? На бумажке же написано "билет банка России". Банк вам их дал попользоваться а потом забрал. Классику читайте "кесарю кесарево". Ваших денег не существует.
Dмолодежь без вождей! Они сами- будущая власть, вставай , Росссия!
Одно дело дрянь тихо сопит в две дырки , ишачит и не помышляет о богатстве и славе. Другое -тщеславная, алчная дрянь, которая не моргнув глазом похоронит миллионы ради своих амбиций. Как раз речь идет об этой разновидности, наиболее вредной для общества, злокачественной дряни, хвамилии которой все знают. Дрянь анальная хочет повторить 91 , когда на критике власти удалось эту самую власть захапать и , опуская миллионы, набить мошну. На беду анального, еще много живых русских, которые прошли через этот ад, они помнят все эти ваучеры и будут помехой на пути в кремль. А у молодняка нонешнего ресурс слабоват. Вот он и пытается форсировать, чтоб не стать чучелом, вечным претендентом по хвамилии явлинский.
Ох. . Если бы только захапать власть удалось в 91-ом. Удалось нечто большее - сменить государственный строй. Изменить идеологию государства. Это Вам не просто "захапывание")). Вот это и была самая настоящая революция, а то что прошла она относительно бескровно так ведь не нашлось в СССР своего Деникина, чтобы создать добровольческую армию из в принципе сытых, одетых, обутых советских обывателях мечтающих лишь о кроссовках Адидас и джинсах Левайс