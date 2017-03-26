Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"

Активисты краевого центра восстановили забытый сквер дружбы Приморья и Крыма. Теперь открытый три года назад арт-объект принял прежний вид, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке рядом с культурно-развлекательным центром профсоюзов прошёл субботник. Активисты вышли на уборку пришедшего в плачевное состояние сквера дружбы Приморья и Крымского полуострова.

Общественники убрали весь скопившийся мусор, побелили бордюры, почистили клумбу, заменили табличку и привели в прежний вид экспозицию из цветных камней.

«Помогли в уборке территории сквера дружбы. Всем пришедшим огромное спасибо. В единстве сила. Нам не сложно, а смотреть теперь на всё это приятно», - сообщается на официальной странице молодёжного совета федерации профсоюзов Приморского края "В Контакте", участники которого оказали посильную помощь в проведении мероприятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сквер дружбы Приморья и Крыма, помпезно открытый несколько лет назад, встретил третью годовщину присоединения полуострова к России в весьма плачевном состоянии. Фактически никто не следит. Создатели сквера, федеральный проект «Сеть», давно ушли из Владивостока и перестали выделять деньги на его содержание. После ряда материалов на данную тему проблемой решили заняться неравнодушные горожане.































