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Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"

Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"
На уборку территории вышли общественники
вчера, 18:30
Общество | Приморский край
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Фото: Молодежный совет ФППК

Активисты краевого центра восстановили забытый сквер дружбы Приморья и Крыма. Теперь открытый три года назад арт-объект принял прежний вид, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке рядом с культурно-развлекательным центром профсоюзов прошёл субботник. Активисты вышли на уборку пришедшего в плачевное состояние сквера дружбы Приморья и Крымского полуострова.

Общественники убрали весь скопившийся мусор, побелили бордюры, почистили клумбу, заменили табличку и привели в прежний вид экспозицию из цветных камней.

«Помогли в уборке территории сквера дружбы. Всем пришедшим огромное спасибо. В единстве сила. Нам не сложно, а смотреть теперь на всё это приятно», - сообщается на официальной странице молодёжного совета федерации профсоюзов Приморского края "В Контакте", участники которого оказали посильную помощь в проведении мероприятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сквер дружбы Приморья и Крыма, помпезно открытый несколько лет назад, встретил третью годовщину присоединения полуострова к России в весьма плачевном состоянии. Фактически никто не следит. Создатели сквера, федеральный проект «Сеть», давно ушли из Владивостока и перестали выделять деньги на его содержание. После ряда материалов на данную тему проблемой решили заняться неравнодушные горожане.


 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • DenSaCo  (вчера, 21:12 )

    В каждом человеке родившемся в России и говорящем нарусском языке есть чувство собственного достоинства и гордости. К тебе все это не относится. У тебя нет ни гордости ни чувства собственного достоинства. И говори за себя . . . .

  • vl  (сегодня, 16:25 )

    Пургу не неси. За что гордиться? Ты видимо просто для массовки ходишь и гордишься, а то что нечем это мелочи. Философ хренов



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