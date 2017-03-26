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"Луч" и молодёжный "Зенит" рискнули сыграть во Владивостоке: РИА "Восток-Медиа"
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"Луч" и молодёжный "Зенит" рискнули сыграть во Владивостоке

"Луч" и молодёжный "Зенит" рискнули сыграть во Владивостоке
В Приморье вернулся большой футбол
вчера, 17:56
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

Сегодня футболисты «Луча» впервые в 2017 году предстали перед родными трибунами. В рамках 28 тура чемпионата России по футболу в первом дивизионе приморцы сыграли с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Матч завершился несколько минут назад, сообщает РИА «Восток-Медиа».


 

 

Газон стадиона «Динамо» во Владивостоке по-прежнему находится в состоянии, весьма далёком от удовлетворительного. Как бы то ни было, лучовцы сегодня решили использовать фактор своего поля, чтобы поправить своё турнирное положение (2 “мировые” и 1 победа в 3 поединках-2017 до сегодняшнего дня). Но – не особо получилось. Игра с молодёжным составом «Зенита» прошла под знаком «весеннего» футбола и завершилась со счётом 0:0. (Фотографии на сайте появятся позже.)  

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в прошлом туре дальневосточники имели шанс взять три очка в противостоянии с аутсайдером турнира – «Балтикой». Однако получилась всего лишь безрезультативная ничья – 0:0.

Сегодня же СКА в Хабаровске одержал победу с минимальным счётом (1:0) над «Тюменью» и сохраняет за собой третью позицию в турнирной таблице.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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