Во Владивостоке задержали организатора митинга против коррупции

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Депутата "повязали" за полтора часа до начала несанкционированной акции
|Фото: newsvl.ru
Организатора антикоррупционного митинга во Владивостоке, депутата гордумы Юрия Кучина, задержала полиция. Инцидент произошёл за полтора часа до запланированного начала несанкционированной акции, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Буквально полчаса назад полицейские задержали депутата владивостокской думы Юрия Кучина прямо перед его домом. Народный избранник собирался отправиться на митинг против коррупции, который он же и организовал. О произошедшем корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщила помощница депутата Ксения Ишмурзина.
"В четверг Юрий Витальевич с другими организаторами мероприятия встречался возле театра Горького, обсуждал разные моменты проведения митинга. Его из-за этой встречи пытались задержать ещё в пятницу на рабочем месте. При этом никаких оснований для этого у полиции не было. Тогда всё разрешилось благополучно – подъехали его соратники, разрешили конфликт. Сейчас Юрия Кучина вновь задержали по этому же поводу. Полицейские подкараулили его возле подъезда", - рассказала она.
В настоящее время депутат находится в отделении полиции по Ленинскому району Владивостока. В то же время, другие участники митинга не намерены отказываться от своих планов. Они всё равно хотят провести акцию – она должна начаться в 13:00.
РИА "Восток-Медиа" ранее писало о том, что администрация Приморского края отказала в согласовании антикоррупционного митинга во Владивостоке. Автор заявки на мероприятие, Юрий Кучин, сообщил, что всё равно проведёт акцию. По его словам, об отказе чиновники сообщили по истечении трёх дней с момента подачи заявки – а значит, митинг полностью согласован. Впрочем, приморские чиновники заявляют, что Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления.
Я вам ещё покажу кузькину мать. айл би бэк.
А при чём тут англизмы? Разве вы грантоед?
Да здравствует демократия !!! Нет у нас в стране коррупции, какой может быть митинг! Выдумщик какой то, в тюрьму его!
Тупая нелепость: с помощью митинга предатели и враги народа желают хаотизировать Владивосток?
Ага , друзья народа это Сечин, Греф, Есин Несин и им подобные члены кнесета , особенно отличившиеся при приватизации и выводе за кордон акций Роснефти открыто и цинично с всеобщего одобрения Медведева и президента
Ты хоть русский язык изучи для начала, лес твой давно сберегли так, что он остался только на бумаге а ты слепой продолжаешь верить в чудеса.
Михаил, о какой демократии Вы говорите? Больше трёх не собираться в полицейском государстве.
**** менты повязали, а человек ведь хотел всем на площади сказать о главном воре России!
Димон- то не главный вор. Неужели Вы не в курсе?
Откуда в думе берутся такие морды депутатские? Вместо работы на благо города они митингуют, голодают, имеют кабинеты, помощниц. Для какой деятельности?
Вик, именно для этой: иметь кабинеты, а в них помощниц.
Глупцы!. Если бы он шел в депутаты за этим, то он не организовывывал бы митинг. А зачем? Ведь кабинет и помощницы у него уже есть!
Ты чо? А аренда кабинета? Кто будит оплачивать? А почему он ни в зеленки?
Вы, уважаемый, не "берегите лес", а "дремучий лес". Вы хоть в школе учились? А туда же, в полемику. Выучите сначала русский, а потом полемизируйте. А слабо в слове из пяти букв сделать пять ошибок?
https://www. periscope. tv/RectangularArch/1LyGBjAkMloGN#
https://www. periscope. tv/RectangularArch/1LyGBjAkMloGN# Прямая трансляция митинга.
Замахнулся на устои рассейской действительности - загремел в околоток. Все логично.
Иными словами правоохранительные органы стоят на страже защиты коррупции , как основы путинского режима ? Чудненько !!!
Естественно! Вопреки Конституции, правоохранительная и судебная системы стоят не страже не закона (как в любой цивилизованной стране типа США или Германии), а на страже частных интересов чиновников. Кстати, отсюда- и животная ненависть вертикали власти к Европе с Сев. Америкой. Поскольку то, что есть у них (правовое государство)- это как раз то, что более всего их раздражает и всерьез страшит- а вдруг как россияне вознамерятся внедрит такое- же в собственной стране? Отсюда- и основа гнусной клеветническая пропаганда против Запада. Мол там (гдде действуют законы)- всё плохо, а у нас (где законы не действуют)- все хорошо.
Шпарите по затрёпанной уже методичке, однако. Всё давно изменилось. Правовые государства Европы и Северной Америки?! Да вы проспали всю новейшую историю! И народ не туп, он понимает, что навальненцы и им подобные, раскачивающие лодку, митингуют не за него, а за разрушение государства. Какое ни есть - это наше государство! Оранжизм не пройдёт.
А вот и не угадала, очень даже пройдет
Ок!
Полицаи и прокурорские всегда стояли на защите властей а не народа. Полицаи прекрасно понимают, чем грозит именно им смена власти и поэтому они будут стоять за эту власть до последней капли крови.
Тут нужно различать рядовых сотрудников Часто, подобно большинству граждан, едва сводящих концы с концами (поскольку это- же самой властью они ограблены) и тех, кто делает гешефт на существующим порядке вещей. То есть, - приближен к кормушке.
Вы тоже нищий полицейский?
всех депутатов города и края туда надо привезти принудительно. . . Сулеева, Ахояна и остальных ловких парней и девушек
Значит власть поддерживает коррупцию раз противодействует митингу(((. . . . Постоянно тут и там кого то арестовывают. Дошло уже до того что сотрудники ФСБ попадают на взятках и крышевания криминальных структур. ВицеГубернаторов сколько уже взяли под арест а куда при этом сам глава Прим края смотрел - или они ничего не видит ??? НОминальнх глава - ничего сам не делает
Надо быть полным идиотом, чтобы переться на митинг, на котором тебя используют в своих интересах, как барана. Такие же на майдан в Киеве перлись.
+100500
Вот это - наш Город!
Город, Майдан не трогай. Во Вселенной присутствует гармония: каждому воздаётся - по сказанному; береги себя.
На Майдан, как раз, "перлись" лучшие представители нации. А холопы сидели дома- лишь бы не было войны (моя хата с краю. . . ) А что касается баранов, то бараны как раз те, кто не возражает против того, чтобы коррупционеры грабили страну и всех нас вместе взятых.
Ничо не путаешь? Пусть лутшие учатся лутше на 4 и 5! Причем сдесь бараны? Вот при чем? А кто такие холопы? Они откуда приехали?
Они никуда и не уезжали
Ты бы лучше русский язык изучал а не умничал здесь.
Я уже, между прочим, голосовать имею право, а умничать ты только себе разрешаешь? А сам-то в каждом предложении ошибки пишишь. Почему без запятых печатаишь?
Собственно заранее было известно чем это все закончится. Вполне допускаю что инициатива исходила от сторонников которые хотя подорвать порядок в стране и поэтому такие жесткие меры. Но митинг то СПРАВЕДЛИВ ПО СВОЕМУ НАЗВАНИЮ. поЧЕМУ дал взятку вынужденно - сел в тюрьму а сотрудник ДПС или иной силовик взял бабки так его под домашний арест.
Патриоты в навальненских акциях не участвуют по определению. Да, замес сложен: все нормальные патриоты против коррупции, но достаточно умны, чтобы не дать использовать себя втихую антигосударственным интриганам. Каков герой заметки - не знаю.
Вы путаете патриотов с лакеями. А это- не одно и то- же.
Конечно не участвуют, у нас в стране все нормальные патриоты самые главные коррупционеры и все понакупали домов в Европе да США, чтобы когда народ пинка даст быстренько и патриотично свалить
Порядок (в стране)- это то, что основано на верховенстве закона. Включая равенство всех перед законом. А у нас власти живут по понятиям. Поэтому невозможно подорвать с помощью митинга то, чего не существует.
Таки пример Украины вас опровергает - хуже есть куда, не надо ля-ля!
Не будь голословным. Какой конституционный закон нарушают власти? Может быть гектары земли раздают народу бесплатно по понятиям? Не запутывай: что сущиствуит или не сущиствуит? Ну-ка обясни. Про понятия поподробнее.
Учи Великий Русский язык, лесной человек!
Ватникам: что Ты внуку расскажешь о себе? С уважением, Владимир.
О, великие укры на проводе! :)) Основатели всего, чего есть.
Лёлка, у тебя случаем не весеннее обострение?
Какой сотрудник взял взятку? Ты ему давал? За что? Подробнее можешь написать? Ты хотел на митинге об этом сказать? Ну считай, что сказал. А где факты?
Олео, кому взятку-то давал? Или хотел дать? Надоели про эти взятки. Сами же суют, а потом свистят.
Человек ака хомосапиенс- это такая тварь, сколько ни давай- всё МАЛО! Этой системой правят бумажки. БУМАГА- это дерево, а дерево это матушка природа. Когда нибудь эта матушка даст всем п. и. з. д. ы.
Ну сходил я на это шоу. Митинг как бы разделился на две части-закопёры щемились ближе к Ильичу(?), а зрители внизу, в партере. Человек под триста пришло, это тех, кто тусовался на верху, и столько же внизу. Ход такой-те что сверху, просто тупо стоят, кое-где плакатики, недимон на палке в кроссовках. Как только кто-то сильно возбуждается, милиция прорывается и изымает буйного. Свистки, аплодисменты. И так до следующего эпизода. При мне какого-то деда с за четыре кости вынесли к бобику, по-моему, перебор. Участники -особи мужскаго пола от 18 до 30, косари от армейки, пэтэушники, образованцы первых, вторых курсов местных учзаведений. Хотя мелькали и лысые , очкастые головы. Периодические речевкивор должен сидеть в тюрьме. Становилось скучно. Видно отсутствие организованности, чисто на эмоциях от навальненного фильма. Ожидал большего.
Дополню. Сми проигнорировали шоу, зря, по-моему. Обратил внимание, что борцы со взятками , когда выносили очередного их кореша, ограничивались посвистами , да чой-то там кричали. Вполне благоразумно, зачем огребаться?Народ соскучился по таким вот шоу, последние такие были в конце 80-х. Какой-то птушник кричал о коррупции, слово для него архинесъедобное, научил взрослый дядя. Ну какая тебе коррупция, мальчуган, где ты с ней пересекался, пососи лучше чупик, дай мозгу глюкозы.
За таким г***ом, как Кучин, пойдут только упоротые
Молодец Кучин, видно, что в думу пришёл не за баблом и митинг состоялся а арестовали за митинг против коррупции. Власть сорвала с себя маску, против коррупции запрещается митинговать. Наконец то молодёжь стала понимать, что преступные твари проникли во власть, это напоминает царский режим с добавлением фашизма.
"царский режим с добавлением фашизма"-ну, чтоб этому соответствовать, властям сегодня надо было кинуть роту омона с ротвейлерами и митинг закончился бы за две минуты!
Сразу видно этот депутат честный, на хмыря правда похож. . . А на счет того что разгоняли, так сильное правительство, это жесткое правительство!
Высокопоставленного чиновника МВД в Приморье, который подозревается в получении взятки и «крышевании» незаконного игорного бизнеса вероятнее всего уволят. Сейчас по факту случившегося сотрудники ведомства проводят внутреннюю проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа». В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю подтвердили информацию о том, что полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за покровительство организаторов незаконной игорной деятельности. В связи с этим, руководство УМВД России по Приморскому краю назначило проведение служебной проверки. «В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - отметили в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю. Кроме того, сотрудники полиции обнародовали видеозапись задержания причастных к организации подпольного игорного бизнеса. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что что во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год. Позднее стало известно, что силовики также задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино.
Зачем столько букв про казино написал? Кратко не мог? По поводу митинга. Почему все жались возле памитника Ленину? И почему их оттуда оттаскивали? Что молодешь хотела? Они просто хотели фотографировать друг друга и кричать кричалки? Ой женщина как надрывалась, кричала, а с виду красавица и все от нее шарахались. Кастрюли не раздавали там?
По конституция каждый может высказать свою точку зрения, что за бред что то видно сильно боятся на верху, естественно по ящику все хорошо все отлично
Про автора заметки -ничего сказать не могу , а вот с вами , Лелька , все предельно ясно . Не забудьте на следущий день зайти к куратору , -получить свои 18 р 50 коп за высер
я рад, что количество тонких троллей постоянно растёт. . .
Власть ступила что не разрешила митинг. Борьба с коррупцией дело благое. Приходи, выступай, приводи факты. . . Почему нет? А вот любые попытки майданить по-укропски пресекать безжалостно.
Это кто? Владивостокский Навальный? Командир пятой колонны в Владивостоке?
666666, ви чо, юмора не вкурили?
Коррупционеры приказали полицаям арестовать участникам антикоррупционного митинга. В нашем государстве будет все хуже и хуже
всё веселее и веселее. . .
Вангуешь ? Или у тебя такой склад ума, что такая "кривая"логика ? Коррупция , она была еще со времен строительства египетских пирамид, со времен Древнего Римя, со времен Византийской Империи, восточных императорских династий, со вренен Персидских царей и времен Александра Македонского. Она была, есть и к сожалению еще будет долго. Вполне возможно, что всегда. Она есть сегодня и в Америке и в Европе и в Латиноамериканских странах , в Австралии, странах ЮВ Азии. Есть и в россии. Поэтому эта тема борьбы с коррупцией фактически неисчерпаемая.
Есть коррупция и есть КОРРУПЦИЯ. Первая- существовала и существует рядом с государством и живет в постоянном страхе применения санкций. А вторая (как у нас)-организована умышленно. Сами государством. Поскольку у нас коррупция- способ консолидации чиновничьей "вертикали". С какой целью? с той целью, чтобы эта "вертикаль", опираясь на административный ресурс, обеспечивала несменяемость действующей власти. То есть- возможность продолжать абсолютно бесконтрольно расхищать стану. И, при этом, не опасаясь никакой ответственности.
Ну и логика . . . Неумышленная коррупция. . . " Да это я так, нечаянно, пролобировал за деньги, пристроил всю родню и друзей, принял в качестве благодарности, украл, завысил расходы , приписал нолик дополнительно . . . " Не смешите, философ.
Поэтому качать эту тему и получать с нее дивиденды можно бесконечно долго. УВ нашей новейшей истории уже был один такой борец с привилегиями и коррупцией -Б. Н. Ельцин. Он и к власти пришел лишь только на этой волне и никак иначе. И в процессе властвования он сам продвигал своих родственников на государственные посты, административные должности и ставил во главе богатейших госкомпаний и коммерческих структур. А и окружил себя мздоимцами, ворами и коррупционерами, при этом раздавая высочайшие госдолжности и ставя их своими советниками .
Когда же их времена во власти кончились и во главе страны стали другие политические элиты , то бывшие как -то резко вдруг, прихватив миллионы и милиарды долларов направили лыжи за рубеж : в основном в Англию, хотя некоторые и в Штаты и в Германию и др. страны, Там они как то сразу вдруг становились оппозицией и яростными борцами с коррупцией в России . Березовский, Кох, Ходорковский, Чичваркин, Боровой. . . Естть и те которые по тем или иным причинам еще не встали на лыжи -это Касьянов, Немцов, Ксюша Собчак и ее мама. . . Так и они , сто самое смешное клеймят коррупцию.
Ну а Чичваркин- то когда был у власти? Зачем- же свалить все в одну кучу?
За мыслью внимательнее следи. Еще раз. Те кто сидел на теплых местах и сам при этом занимался мутными серыми схемами ( в том числе тащил огромные объемы мимо таможни, платя при этом кому надо и как только запахло жареным встал на лыжи и навернул в Англию, став там водуг яростным борцом и обличителем коррупции в России), те кто будучи Премьером брал откат с любого своего одобрения и разрешения в 2 % , тот кто будучи на госслужбе в Кировской области вместо борьбы с коррупцией сам занимался воровством и маклями, тот кто создал свою нефтегазовую империю с самого начала используя подкуп и участвуя в заведомо коррупционных инепрозрачных залоговых аукционах, а потом всячески уходя , как ему казалось грамотно от налогов в бюджет, испоьзуя серые схемы и оффшоры по всему миру, а потом просто открыто покупая десятками депутатов Госдумы. . . Их объединяет одно -они махровые коррупционеры , вдруг стали обличителями других коррупционеров. Что это ? Перековались ? А Навальный -это сегодняшний поп Гапон. Если не вывести его на чистую воду , то горя хапнем все немало
Есть и из новых-Пономарев, Навальный. У всех рыло в пуху и перьях. Для Навального лозуно борьбы с коррупцией -это только лишь борьба за власть и ничто больше. По тому как сам он и по сути и по содержанию не только нацик, но и вор и коррупционер в одном флаконе. Есть конечно и упоротые типа Каспарова или того же Яшина. Но тут другой случай -тут медицинский диагноз . ПОЭТОМУ, не говорю, что не надо бороться с коррупцией, но все эти ""антикоррупционеры"" пользуют народ лишь только в качестве мяса для своих массовок и шествий - лишь только потому, что сами ее потеряли одновременно с кормушкой, либо в своей борьбе за власть. На этих "лидерах"печать ставить негде . Ну а региональные "антикоррупционеры" , которым особо не светит место во властных элитах даже при благоприятном для них раскладе - так те просто выполняют работу получая за нее "обычные некоррумпированные " деньги .
Так, что все "антикоррупционеры", попадая во власть , либо на более-менее теплое чиновничье место сами становятся самыми, что ни есть махровыми коррупционерами, лоббистами и взяточниками. Но однозначно взгляд человека с фотографии мне по человечески очень не нравится. Доверять ли ему -так то сами решайте. Взгляд провокатора .
КТО-НИБУДЬ ответит на два вопроса: много ли было мажоров и мажорочек на Привокзальной площади и кто знает каким таким способом дали изуродовать облик Центра города, а именно - какой чиновник из каких соображений дал Разрешение надстроить над зданием 50-х годов стеклянный купол треугольной формы? Когда в Золотой Рог входят корабли и суда люди молча переглядываются и с удручением тупят взоры. Ладно новое здание построили бы. Ужас! СРАМОТА! Здание на углу проспекта и Светланской напротив памятника, если кто не знает. И "какого овоща" надо было размещать долгострой Храма Православного? Покажите где в Храмах города столпотворение, что негде разместиться по выходным дням? Стройку тянут уже который год!? Убили парковку. Другой деятель забрал атлетическую арену под свои магазины. Это только в бреду можно догадаться сделать. . . . . . Или. . . . . ?
Там где на магазине купол из стекла треугольной формы - там раньше здания никакого не было, а тем более исторического. Зачем врать ? Финансирование строительства храма прекратилось сразу после замены Дарькина -на Миклушевского и судя по всему второго это вообще никак не волнует -ну не хозяин он-нет в нем этой жилки (а вот болтологией заниматься -это его конек). А вот то, что очень всем известный депутат-коммерсант прихватил легкоатлетический манеж и спортивный диспансер с медкабинетами и назвал его "ЕЖ" - так это ничего личного- только бизнес. . . а точнее жлобство . Судя по всему он скоро может присесть на оч. хороший срок, если сквозонуть не успеет .
Дружище, купол что, на воздухе висит? Вы плохо знаете историю Владивостока. Купол надстроили на историческое здание. Храм вообще там нах не нужен с хозяином или без.
Почетный член, по лестнице от Почтампта-на Посьетскую, я ходил с середины семидесятых и до конца восьмидесятых минимум по 2 раза в день. Сказки не рассказывайте. . .
C той стороны склона из зданий там было только здание поликлиники. Но уж никак не историческое.
Вор должен сидеть в тюрьме, если в Ю. Корее президент способствовала воровству то митинги и демонстрации народа сместили её с власти, и это не расценивалось как раскачивание государственных устоев, наоборот. чем мы хуже?Или у нас воры защищены законом?
Вот в этом- то и коренная разница между нами и Западом. Для них регулярная смена власти- абсолютно естественное дело, способствующее оздоровлению государства и общества. А у нас- сам разговор о смене власти- чуть- ли не государственное преступление (раскачивание устоев). Отсюда и результаты- у нас минимальная пенсия (примерно) 150 долларов, а в загнивающей Америке (не самой, кстати, богатой стране по доходу на душу населения)- 1400. При соизмеримых ценах. Так что делайте выводы.
Ты либо провокатор, либо очень глуп . Расскажи американцам про их пенсию в 1400 долларов. Они тебя просто засмеют . У знакомого англичанина , проработавшего всю жизнь на шахте инженером горного оборудования пенсия сейчас составляет 540 евро. На эти деньги он никак не может прожть в Англии даже в своем родном Саммерсете, где цены на все порой в разы ниже, чем больших городах или мегаполисах. Поэтому и уехал десять лет назад в Тайланд, где и живет снимая маленькую квартирку даже без кондишки. Хватает только на аренду , газ, электричество, воду , еду и лекарства. Даже не может себе позволить купить новый дешевенький велосипед за 10 тыс. бат для передвижения, вместо сломавшегося полгода назад стаенького горника, подаренного ему сердобольным соотечественником несколько лет назад . Кстати, по его словам коррупции в Англии тоже хватает, только там ее особо не афишируют -все тихо и красиво. Типа культурная такая коррупция .
Даю тебе ссылку, убогий- http://usa-info. com. ua/live-usa/retirement или https://www. google. ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXoeKIzPXSAhUoS5oKHbUwB08QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpensiaexpert. ru%2Ftrudovye%2Frazmer-srednej-pensii-v-ssha-v-2015-2016-godu. html&usg=AFQjCNEQ4lLyeB4YEoZf8XOpNwoVHbUQQg&bvm=bv. 150729734, d. bGs/ Вывод: кто пахал всю жизнь, тот и получит свое, а не как у нас- 10 000 и свободен! Ни в чем себе не отказывай.
Ты язык то свой поганый попридержи, это насчет убогости. Видали мы таких храбрых зайцев. Тебе реальную ситуацию описали, а ты ссылками тут сыплешь из соцсетей . Сам то жил за границей или все больше по телевизору смотришь ?
В Южной Корее была борьба за власть. Получилось президента сместить. Будет другой точно такой же. Посмортите историю южнокорейских президентов. Кстати, там население страны раскололось пополам. Половина была за импичмент, а вторая половина категорически поддерживала президентшу. В сеуле даже битвы были кровопролитные между сторонниками и противниками
Тебе втолковывают не против митингов и демонстраций, а то , что эти митинги и демонстрации устраивают такие же упыри, пройдохи и взяточники как и те, кого они хотят сместить. Тогда какого?
прочитал новость и ничерта не понял. Объясните дураку что такое коррупция? Что эти митингующие сделали для страны, для города, для своей улицы где живут? Они мусор за собой хотя бы убрали?
ВОВАН-ДЗЮДОИСТ БЕСНУЕТСЯ НАД ДИМОНОМ-АЙФОНОМ, А НАРОД УЧАВСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ШАПИТО
У чела на фотке лицо обиженного.
Сегодня "власть" Приморья показала свой фашистско - криминальный оскал , тем самым окончательно растоптав Конституцию России и позиционируя себя коричневой хунтой . Жестоко избивали до крови женщин, стариков и детей , ребенку чуть не сломали шею ( наверное станет инвалидом) . Пролитая кровь - это КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ( 26 марта 2017г. !!!) современной России и она пролита во Владивостоке . Это наш ответ прогрессивной демократии и миру , наша закрытость от всего мира и идеология Кремля ???!!! Где был Миклушевский и Путин - Медведев во время убийства своего народа во Владивостоке 26 марта 2017г ??? Наверное сидели на ЗОЛОТОМ УНИТАЗЕ , что за 19, 5 миллионов закупил Миклушевский со товарищи и специально установили у себя для таких дней , которые вызывают слабость в животе , а точнее ЖИВОТНЫЙ СТРАХ и дефекацию каловых испражнений ??? "Власть " боится своего НАРОДА и бежит на ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ !!! Власть ВОРОВ и хозяев виноградников в Италии , как у премьера России - это не ВЛАСТЬ - это фашистская хунта и ВРАГИ НАРОДОВ РОССИИ !!! Если ВЛАСТЬ УБИВАЕТ СВОЙ НАРОД - стариков , женщин , детей на митинге против ВОРОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ - ТАКАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ , а народ избрать НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ !!! Все ОБЯЗАНЫ Перепостить этот ПРИЗЫВ и довести до каждого жителя России !!!
Братишка, ты на кочаковском фронте коммисаром не служил?