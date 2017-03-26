"Час Земли": Приморье на 60 минут погрузилось во тьму

Приморье погрузилось во тьму в рамках акции «Час Земли». В краевом центре на 60 минут погасли здание администрации, Русский и Золотой мосты, кампус ДВФУ, телевышка и другие объекты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Приморья, в субботу, 25 марта, в 20:30 погасла архитектурная подсветка здания администрации Приморского края, железнодорожного и морского вокзалов, почты России и Ростелекома, телевышка на сопке Орлиной.

Не остались в стороне и другие муниципалитеты края. Без электричества на час остались администрации многих городов и районов, а также учреждения культуры. Подсветка всех зданий появилась сразу после завершения акции в 21:30.

Своё празднование состоялось также в национальном парке «Земля леопарда». Мероприятие впервые прошло под лозунгом «Отдохни сам – дай отдохнуть природе»: вместе с друзьями заповедной территории сотрудники на один вечер отказались от электричества в пользу свечей и песен под гитару у костра. К мероприятию присоединились местные жители.

По словам старшего специалиста отдела экологического просвещения «Земли леопарда», акция «Час Земли» – не просто яркое мероприятие для привлечения внимания общественности, а ещё и повод встретиться с друзьями, провести вечер в приятной компании.



















