На Гран-при Владивостока по зимним заплывам приехали 100 китайцев

Сегодня во Владивостоке на базе яхт-клуба «Семь футов» состоялись международные соревнования по зимнему плаванию в открытой воде. Это был уже третий опыт проведения таких заплывов в акватории владивостокских бухт при минимальных температурах воды. Сегодня вода оказалась не теплее 2 градусов, а воздух — около минус 8. Знаменитый владивостокский ветер пощадил отважных пловцов — и на денёк утих. Праздничную атмосферу на берегу создавали бодрые песни про валенки, гармошки и другие атрибуты самобытной русской культуры. Рядом с прорубью расположилась походная кухня, где повара угощали болельщиков и спортсменов гречневой кашей.





Как сообщили организаторы, члены российской федерации зимнего плавания, на состязания приехали 162 зимних пловца — из них 102 из Китая, по одному — из США и Швейцарии и 58 — из Приморского и Хабаровского краёв.

С 11 часов в специально построенном бассейне яхт-клуба начались заплывы. Ледяную шугу с трёх дорожек приходилось разгонять лопатами. Команды спортсменам поочередно подавали на английском и русском языках: «Take off the clothes!» — «Снять тренировочные костюмы!», «Get to water!» — «В воду!» Далее по свистку пловцы начинали штурмовать заданные дистанции. Их было три — 25, 50 и 200 метров. Последним испытанием стала командная эстафета для мужчин и женщин.

Соревнования поддержали департамент по туризму Приморского края, управление развития физической культуры и массового спорта Владивостока, межрегиональная общественная организация «Косатка ДВ», туристическая компания «Аякс-Тур», яхт-клуб «Семь футов». Безопасность участников обеспечили сотрудники МЧС и департамента здравоохранения Приморского края.

Месяц назад, в последнюю декаду ноября, Владивосток уже принимал подобные соревнования, организаторами которых и в тот раз выступила федерация зимнего плавания. Тогда в них приняли участие 518 пловцов из 18 стран мира. Помимо российских спортсменов из 27 регионов участвовали «моржи» из Латвии, Чили, Финляндии, США, Франции, Англии, Германии, Монголии и других стран. Столь массовое участие объясняется тем, что соревнования шли в зачёт этапа Кубка мира. Тогда в национальном зачёте первое место оказалось у России, второе — у США, третье — у Латвии.