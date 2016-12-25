Во Владивостоке отменяют оплату проезда картой "Мой дельфин"

Банк «Приморье» закрывает проект безналичной оплаты проезда «Мой дельфин». Об этом учреждение уже уведомило управление транспорта городской администрации, а также руководителей компаний-перевозчиков. Заплатить за проезд картой нельзя будет с 1 февраля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, АКБ «Приморье» является единственной организацией, которая обслуживает данный проект. В связи с его закрытием валидаторы (устройства для приёма оплаты с карт) в автобусах будут работать по 31 января 2017 года включительно, после чего их демонтируют. Приём денег для пополнения карт «Мой дельфин» в устройствах самообслуживания банка «Приморье» прекращается с завтрашнего дня, 26 декабря.

Как писало РИА «Восток-Медиа», карта «Мой дельфин» появилась в приморской столице в 2012 году. Этот проект предоставил владивостокцам возможность оплачивать проезд электронной картой. В автобусах стали появляться устройства для считывания информации с карт, а на остановках — терминалы для пополнения счёта. Можно было воспользоваться «дельфином» и как скидочной картой в некоторых супермаркетах, кафе, на заправках. Носитель также получали все школьники, чтобы оплачивать питание в столовой. В качестве поощрения для тех, кто рассчитывался за свой путь таким способом, действовала скидка в размере 50 копеек от стоимости проезда. В 2014 году эту меру отменили. Тогда же число транзакций с картой в одном автобусе, по наблюдениям водителей, сократилось до одной-двух в день. В сентябре этого года в транспортных средствах Владивостока начали устанавливать новые кэш-боксы — универсальные автоматы для оплаты проезда, которые принимают и наличные деньги, и карты. Цель новшества — освободить от финансовых расчётов водителей транспорта.