Владимир Ткачёв продлил контракт с "Адмиралом" до весны 2018 года

Владимир Ткачёв продлил контракт с владивостокским хоккейным клубом «Адмирал». Таким образом, 21-летний игрок проведёт с приморской командой не только текущий, но и весь следующий сезоны. Он останется в команде до 30 апреля 2018 года.

В активе Владимира Ткачёва в нынешнем сезоне 32 очка в 39 матчах. Как сообщает пресс-служба «Адмирала», молодой нападающий стал открытием текущего периода в Континентальной хоккейной лиге. До этого он играл в питерском СКА, а также в «СКА-Нева». Последняя значимая награда Ткачёва — чемпион юниорской Суперсерии-2013.

Как писало РИА «Восток-Медиа», последняя в этом году серия домашних матчей «Адмирала» завершится противостоянием с хабаровским хоккейным клубом «Амур» завтра, 26 декабря. Обе команды одержали победы в последних играх. Приморцы обыграли ханты-мансийскую «Югру» со счётом 4:1, а «тигры» взяли верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар» по буллитам на выезде. «Адмирал» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, в то время как «Амур» — на 13-й. После завершающего в домашней серии матча «сине-белые» уедут в Пекин, где 29 декабря тоже сразятся с хоккейным клубом из столицы Китая.