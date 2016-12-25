Задержан главный "вертолётчик" Приморья — источники

Стражи правопорядка задержали супругу «серого кардинала» приморской политики Марину Свиридову, а заодно — председателя краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Правоохранительные органы задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и супругу политтехнолога, руководителя хоккейного клуба «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) — Марину Свиридову. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал информированный источник. По сообщениям ряда СМИ, задержание связано с расследованием дела о махинациях при совершении госзакупок. Кроме того, по некоторым данным, силовики задержали и самого Илью Митькина. Эта информация, впрочем, пока не находит своего подтверждения. Официальных сообщений по данному поводу ещё не поступало. Вот что сегодня рассказала старший помощник руководителя приморского Следственного управления СК РФ Аврора Римская: «Я пока не могу дать никаких комментариев по этому поводу. В любом случае, любой ответ мне нужно согласовать. Информация будет несколько позже».

Алексей Авершин является учредителем нескольких радиостанций — например, «Европа Плюс», «Русское Радио» и других. В своё время он засветился в СМИ в связи с «вертолётным скандалом» в январе 2016 года. Сам он никогда не скрывал, что является собственником частных «вертушек». С информационным же бизнесом связана и Марина Свиридова.

Политтехнолога Илью Митькина негласно считают «серым кардиналом» приморской политики. Он входит в ближайшее окружение Владимира Миклушевского. Сейчас Митькин является генеральным директором ХК «Адмирал». С ноября этого года он также работает советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова.

Стоит отметить, что за текущую неделю это уже третий кадровый скандал, связанный с администрацией Приморья. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что сотрудники спецслужб края задержали вице-губернатора Сергея Сидоренко. Он проходит подозреваемым по двум статьям: покушению на преступление и мошенничестве. 21 декабря его поместили под домашний арест. В тот же день Владимир Миклушевский сообщил об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. При этом глава региона фактически намекнул на её недобросовестность.

