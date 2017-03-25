В Приморье инспектору ДПС вместо "условки" дали реальный срок

В Приморье ужесточили наказание инспектору ДПС, которого осудили за получение взятки. Вначале суд назначил ему три года лишения свободы условно, но государственный обвинитель не согласился с таким мягким приговором и обжаловал его.

В апреле 2016 года инспектор остановил легковой автомобиль на улице Маковского во Владивостоке. Во время проверки документов водитель передал ему поддельные права. Понимая, что в действиях мужчины усматривается состав преступления, полицейские сообщил, что за 35 тысяч рублей готов закрыть глаза на этот факт и не возбуждать дело. Чуть позже нарушитель передал должностному лицу взятку.

Суд первой инстанции признал инспектора виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Государственный обвинитель не согласился с таким решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Приморский краевой суд изменил приговор: мужчине придётся отбыть реальный срок. Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Также осуждённый лишился своего звания лейтенанта полиции.