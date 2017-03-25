Во Владивостоке из-за аварии сковано движение по низководному мосту

Сегодня в приморской столице произошло ДТП с участием двух машин на трассе «Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл». Заложниками ситуации в субботний выходной стали другие водители, застрявшие в многокилометровой пробке в направлении выезда из города.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель ToyotaCarina двигался из Владивостока в сторону Надеждинска. Очевидцы происшествия уверяют, что за рулём авто, именуемой в простонародье «улыбка» находился гражданин Узбекистана. По свидетельствам очевидцев, мужчина перестраивался из ряда в ряд, обгоняя другие машины. В какой-то момент «Шумахер» не справился с управлением и Toyota задела движущийся в попутном направлении Suzuki Jimny, после чего на всём ходу протаранила отбойник. Удар был такой силы, что Carina изменилась до неузнаваемости, однако, несмотря на серьёзные кузовные изменения, сам водитель не пострадал. Теперь во всех подробностях неудачной поездки предстоит разобраться специалистам. Тем временем, желающим добраться за город, стоит заранее продумать пути объезда.













