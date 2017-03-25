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Житель Владивостока нашёл в лесу труп, который пытались сжечь: РИА "Восток-Медиа"
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Житель Владивостока нашёл в лесу труп, который пытались сжечь

Житель Владивостока нашёл в лесу труп, который пытались сжечь
Оперативники задержали подозреваемого, который признался в убийстве
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Житель краевого центра обнаружил в лесном массиве во Фрунзенском районе города труп человека. Выяснилось, что злоумышленник заколол потерпевшего ножом, а затем перенёс тело подальше от чужих глаз и попытался сжечь.

На пульт оперативного дежурного отдела полиции во Фрунзенском районе Владивостока поступило заявление от горожанина, который сообщил, что увидел тело без признаков жизни в лесном массиве. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 49-летний гражданин Узбекистана вместе со своим знакомым употреблял спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой последний нанёс ножевые ранения потерпевшему. Потом он перенёс тело в лесополосу и захотел избавить от улик.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Владивостока. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, материалы дела передали в региональное управление Следственного комитета. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство», его заключили под стражу.

 
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