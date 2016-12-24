В Приморье под лёд провалился очередной автомобиль

В Приморье автомобиль провалился под лёд. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информации об очередном инциденте на неокрепшем льду появилась в социальной сети Instagram. По данным dps_vl, в районе посёлка Чапаева возле Тавричанки под лёд ушёл автомобиль Hiace.

«Водитель Hiace хотел срезать, но в итоге погрузился под воду, к счастью, все живы», – сообщают авторы группы.

На видео, иллюстрирующем поступившее сообщение, видно только крышу автомобиля, полностью ушедшего под воду.

По традиции подобные новости сопровождаются множеством «подбадривающих» комментариев: «Голову чё не срезал?», «Когда же они думать начнут», «Никто и никогда не учится на чужих ошибках! Чужие шишки - не болят, люди совершенно не берегут себя...», «Спасибо, что живой, называется».

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже не раз писало о подобных инцидентах в Приморье. Многие из них заканчиваются трагически. Так, в начале декабря под лёд озера Ханка ушёл автомобиль УАЗ. В машине находились четверо мужчин, все они - жители села Астраханка. Двоим удалось самостоятельно выбраться из воды, тела ещё двоих позднее извлекали из воды спасатели.

Ещё раньше похожий инцидент произошёл в Надеждинском районе Приморского края, в реку Раздольную провалилась машина марки Suzuki. В ней находились четыре человека. Троим пассажирам удалось выбраться, а водитель погиб.