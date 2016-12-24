В Приморье сотрудника ГИБДД поймали на крупной взятке

В Приморье сотрудник ГИБДД подозревается в получении крупной взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, сотрудник полиции взял деньги и пообещал поспособствовать в получении водительских прав.

Инцидент произошёл в приморском городе Уссурийске в декабре. Старший инспектор безопасности дорожного движения отделения № 2 межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю получил 65 тысяч рублей от посредника. За эту сумму он обязался проставить положительные оценки во время сдачи теоретического и практического экзамена на получение прав категории «С», «Е».

Сейчас подозреваемый задержан. Такая же участь настигла и второго фигуранта дела. В их отношении возбуждены уголовные дела по двух статьям – получение взятки и посредничество во взяточничестве.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю уточнили, что после служебной проверки сотрудника ГИБДД уволили. Он совершил поступок, порочащий честь и достоинство ведомства.