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На "Мисс Россия - 2017" Приморье представят две девушки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 25 марта 2017 года, 00:50
На "Мисс Россия - 2017" Приморье представят две девушки
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На "Мисс Россия - 2017" Приморье представят две девушки

На "Мисс Россия - 2017" Приморье представят две девушки
В последний момент организаторы утвердили ещё и студентку из Владивостока
вчера, 21:30
Культура | Приморский край
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Фото: предоставлены Лией Селивановой

Девушка из Владивостока всё-таки примет участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2017». В Москву отправилась студентка академии искусств Лия Селиванова. Таким образом, честь Приморского края будут защищать сразу две девушки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несколько часов назад стало известно, что от Приморского края на «Мисс Россия – 2017» выступят  сразу две девушки. Ночью организаторы утвердили ещё одну участницу – 23-летнюю студентку Дальневосточного государственного института искусств Лию Селиванову.

«Только что нам стало известно, что ночью в Москве утвердили ещё одну девушку. Она представит Владивосток. Мы очень рады. Девочка безумно красивая. Анастасия Александрова представит Приморье, а Лия Селиванова – Владивосток. Вот так бывает – репетиции уже начались, нашу девочку всё-таки утвердили», - рассказала директор модельного агентства Maxi-M и организатор смотрин «Мисс Приморье», «Мини-мисс Приморье» Жанна Сычёва.

Лия Селиванова сейчас учится на 4 курсе по направлению исполнительское искусство фортепиано. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» девушка рассказала, что для неё участие в конкурсе – большая честь.

«Я рада попасть в топ-50 участниц конкурса и намерена приложить усилия для достойного представления моего замечательного города на этом престижном состязании. Этот год для конкурса особенный, так как ему исполняется 25 лет, поэтому для меня ещё приятнее принимать участие в таком масштабном и зрелищном мероприятии. Огромную благодарность хочу выразить дирекции конкурса «Мисс Россия» за предоставленную возможность, а также моим родным и близким людям, которые верят и поддерживают меня. Я буду стараться не подвести всех тех, кто верит в мой успех», - поделилась Лия Селиванова.

Финал конкурса «Мисс Россия – 2017» пройдет 15 апреля в концертном зале «Барвиха». За корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» будут бороться 50 девушек.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2017» Приморский край представит девушка из Москвы Анастасия Александрова. При этом, изначально организаторы отказали владивостокским девушкам, а представители регионального конкурса «Мисс Приморье» о конкурсантке Александровой ничего не знали.

В прошлый раз представительница Приморья принимала участие в престижном конкурсе два года назад. В 2015 году, в топ-50 самых красивых девушек России попала на тот момент 18-летняя Александра Самойлова из Большого Камня. Красавица приглянулась организаторам национального конкурса во время одного из кастингов на «Мисс Приморье», до этого Александра стала «Вице-мисс Приморье — 2013». Однако в финале «Мисс Россия – 2015» представительница края не прошла даже в двадцатку лучших. В 2016 году представительницы от Приморского края на конкурсе вовсе не было.

 
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Комментарии
  • ряба  (вчера, 23:12 )

    красивая и правда



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