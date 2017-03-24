Полицейского, покрывавшего игорную мафию в Приморье, могут уволить

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МВД опубликовало видео задержания преступной банды
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Высокопоставленного чиновника МВД в Приморье, который подозревается в получении взятки и «крышевании» незаконного игорного бизнеса вероятнее всего уволят. Сейчас по факту случившегося сотрудники ведомства проводят внутреннюю проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю подтвердили информацию о том, что полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за покровительство организаторов незаконной игорной деятельности. В связи с этим, руководство УМВД России по Приморскому краю назначило проведение служебной проверки.
«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - отметили в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.
Кроме того, сотрудники полиции обнародовали видеозапись задержания причастных к организации подпольного игорного бизнеса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что что во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год. Позднее стало известно, что силовики также задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино.
Несколько часов назад следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю подтвердило информацию о задержании чиновника МВД, который подозревается в «крышевании» незаконного игорного бизнеса. Предполагается, что он получил взятку от членов преступной группировки.
а посадить его не могут?
Открытие века однако. Любой мент берет взятки и крышует. Честных нет вообще. А то что этого повязали, так это обычная клановая борьба
Сажать нельзя. Когда чайка крышует своих птенцов, то уж и каждая ворона своих в обиду не даст. А в России всех таких крышует даже не чайка. Есть вова, который крышует всех, кого ему назначили крышевать, а за это разрешили крышевать своих. Мироисточник коррупции прямо из источника и течёт, жаль, что на это ещё и молятся.