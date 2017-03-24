Полицейского, покрывавшего игорную мафию в Приморье, могут уволить

Высокопоставленного чиновника МВД в Приморье, который подозревается в получении взятки и «крышевании» незаконного игорного бизнеса вероятнее всего уволят. Сейчас по факту случившегося сотрудники ведомства проводят внутреннюю проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю подтвердили информацию о том, что полицейский получил незаконное денежное вознаграждение за покровительство организаторов незаконной игорной деятельности. В связи с этим, руководство УМВД России по Приморскому краю назначило проведение служебной проверки.

«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - отметили в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.

Кроме того, сотрудники полиции обнародовали видеозапись задержания причастных к организации подпольного игорного бизнеса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что что во Владивостоке задержали преступную группу, занимающуюся организацией и проведением азартных игр. Доход участников банды с пяти игорных заведений составлял не менее 120 миллионов рублей в год. Позднее стало известно, что силовики также задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино.

Несколько часов назад следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю подтвердило информацию о задержании чиновника МВД, который подозревается в «крышевании» незаконного игорного бизнеса. Предполагается, что он получил взятку от членов преступной группировки.