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Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции

Владивостокский депутат забаррикадировался в думе от полиции
Юрий Кучин считает, что его хотят незаконно арестовать
22 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутат владивостоской думы Юрий Кучин, который попытался организовать антикоррупционный митинг, забаррикадировался в кабинете от полиции. Уже несколько часов стражи порядка пытаются задержать его, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутата думы Владивостока Юрия Кучина, который попытался провести антикоррупционный митинг, вот уже несколько часов пытаются задержать полицейские. Они хотят арестовать его за нарушения закона о публичных мероприятиях. Народный избранник считает, что требования полицейских незаконны, и забаррикадировался от них в кабинете. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» он сам сообщил по телефону.

«Вчера мы с другими организаторами собрались возле театра имени Горького, чтобы обсудить организационные моменты запланированного мероприятия. Не было никаких лозунгов, плакатов – ничего. Сегодня в думу заявились шесть полицейских. Они сказали, что вчера я провёл несанкционированный митинг. Это полный бред. Всё это незаконно – у них нет даже протокола задержания», - рассказал депутат. Он добавил, что стражи порядка вызвали участкового, чтобы тот составил протокол. После этого Кучина смогут увезти в суд или полицейский участок. Собеседник агентства уверен, что его хотят поместить под административный арест, чтобы не допустить участия в митинге против коррупции.

Буквально пятнадцать минут назад ситуация в думе обострилась. Помощница Юрия Кучина, Ксения Ишмурзина, сообщила, что к забаррикадировавшемуся депутату подъехали его соратники-оппозиционеры. «Там сейчас всё накалилось, друзья Юрия Витальевича буквально держат дверь, чтобы её не выломали. Не знаю, чем это закончится», - рассказала она.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что администрация Приморского края отказала в согласовании антикоррупционного митинга во Владивостоке. Автор заявки на мероприятие, Юрий Кучин, сообщил, что всё равно проведёт акцию. По его словам, об отказе чиновники сообщили по истечении трёх дней с момента подачи заявки – а значит, митинг полностью согласован. Впрочем, приморские чиновники заявляют: Юрий Кучин попросту укрывался от получения уведомления.

Волнения по поводу предстоящего митинга охватили и соседний Хабаровск. Местная полиция предупредила о последствиях несогласованных акций. 

 
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