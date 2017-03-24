Во Владивостоке задержали крупного чиновника МВД

Приморские силовики задержали чиновника МВД, которого подозревают в «крышевании» подпольных казино, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на телеканал «ОТВ-Прим». В правоохранительных органах пока не смогли подтвердить данную информацию.

По неофициальным данным, во Владивостоке задержали высокопоставленного чиновника приморской полиции. Его подозревают в покрывательстве владельцев подпольных казино, которых задержали в краевом центре на этой неделе. «Игорная» ОПГ держала во Владивостоке пять нелегальных заведений. Они располагались в различных районах города, в том числе – в центре. За год своей работы участники банды зарабатывали по 120 миллионов рублей. В правоохранительных органах пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о задержании. Как сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" работники пресс-службы приморского управления МВД, в настоящее время информация об этом уточняется.

В последнее время чины приморской полиции и надзорных структур то и дело становятся фигурантами уголовных дел. РИА «Восток-Медиа» ранее писало об аресте заместителя главы управления МВД по Приморскому краю Ильи Шамратова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года полковник Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Вскоре он потребовал отдать ему все премиальные. Подчинённым полковника не оставалось другого выхода – отказ мог стоить им работы. В общей сложности Шамратов получил почти 4 миллиона рублей.