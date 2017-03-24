В Приморье браконьеры собрали трепанга и краба на 2,2 миллиона рублей

Приморские пограничники сегодня доложили о задержании очередных охотников за биоресурсами, сообщает РИА «Восток-Медиа». В первом случае ущерб, нанесённый браконьерами, оценивается в 2 миллиона рублей, во втором случае, – в 220 000.

Больше 23 тысяч особей сушёного трепанга изъяли накануне из незаконного оборота в посёлке Пограничном сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Партия «морского огурца» планировалась к дальнейшему перемещению в Китай, где, как известно, этот морской обитатель пользуется огромным спросом. Общий вес сушеной голотурии составил больше 54 килограммов, говорится в официальном сообщении.

25-летний подданный Китая планировал без проблем вывезти трепанг в Поднебесную. «Морской огурец» он приобрёл в Уссурийске, затем начал тщательно готовиться к операции. Но бдительные пограничники разоблачили злоумышленника. По первым же прикидкам трепанговый ущерб может составлять 2 миллиона рублей. В отношении китайца возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.





Тем временем в Находке, в окрестностях мыса Сысоева, пограничники изъяли у местных мужчин 119 килограммов незаконно добытого краба разных видов. Впрочем, к моменту прибытия партию незаконно добытых морепродуктов браконьеры успели выгрузить с лодки на берег. И тут же скрылись. Двое мужчин, принявшие груз на берегу, сказали пограничникам, что деликатес купили у неизвестных им лиц исключительно для собственных нужд.

Улов браконьеров – больше центнера конечностей краба камчатского и стригуна опилио. Сейчас проводится разбирательство. Ущерб, причинённый природе, может составлять 220 тысяч рублей, проинформировала пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.



