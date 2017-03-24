Выходные в Приморье: Час Земли, Навруз и "саммит" любителей Instagram

Суббота и воскресенье будут богаты на культурные и спортивные события

Предстоящие выходные в приморской столице будут насыщены различными культурными, спортивными и социальными событиями. Редакция РИА «Восток-Медиа» собрала наиболее интересные мероприятия грядущего уикенда.

Субботнее утро во Владивостоке по традиции начнётся с прогулки с врачом. В 10:00 местных жителей на набережной Цесаревича будут ждать специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра. Они проведут зарядку, мастер-класс по скандинавской ходьбе и ответят на вопросы собравшихся.

В 10:00 в ДВФУ начнётся день открытых дверей. Будущих абитуриентов приглашают узнать все об учебе в вузе, выбрать профессию и вооружиться полной информацией для успешного поступления.

В это же время – в 10 часов утра – на территории спортивно-технического комплекса «Приморское кольцо» начнётся 1 этап открытого многоэтапного международного чемпионата на прокатных картах «SWS PRIMRING SPRINT CUP 2017». Участвовать в гонке смогут только члены клуба RT8 .

В 11:00 в Пушкинском театре начнётся празднование Навруза. В мероприятии примут участие азербайджанская, киргизская, корейская и украинская диаспоры. Гостей праздника ждёт красочный концерт, на котором выступят народные ансамбли «Вихрь», «Джелем», дуэт «Азия» и сольные вокалисты.

Одним из главных событий предстоящих выходных станет всемирная акция «Час Земли». Ежегодно по этому случаю во Владивостоке проходит множество мероприятий. В субботу, 25 марта, с 20:30 до 21:30 останутся без подсветки Золотой и Русский мосты, здания краевой администрации и некоторых других учреждений. Кроме того, в 20:10 на набережной напротив спорткомплекса «Олимпиец» начнётся забег в поддержку «Часа земли» совместно с «велосветлячками».

Также завтра во Владивостоке пройдёт кастинг на участие в одном из самых популярных шоу российского телевидения - «Битва экстрасенсов». Прошедшие отбор смогут попытать счастье в 18-м сезоне шоу. Это будет уже второй раз, когда приморцы смогут доказать наличие у себя экстрасенсорных способностей. Первый кастинг проходил несколько лет назад перед 16-м сезоном. Однако тогда ни один из местных жителей не прошёл предварительные испытания.

На два дня – 25 и 25 марта - растянется четвёртый всероссийский открытый фестиваль-конкурс экспериментальных и зрелищных видов искусств «Точка Опоры». Во дворце культуры железнодорожников выберут победителей в шести номинациях – театральное пространство, художественное чтение, оригинальный жанр, цирковое искусство, хореография и вокал.

В 10:00 в воскресенье, 26 марта, начнётся очередной InstaMeet или «саммит» любителей Инстаграма, а также почитателей мобильной и обычной фотографии. На этот раз пользователи соберутся на берегу бухты Соболь в районе Патрокла.

В это же время на центральной городской площади начнётся спортивно-массовая пробежка на 4200 метров. Кроме того, участники смогут познакомиться с существующими спортивными организациями города и пообщаться с их руководителями.