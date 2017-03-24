В Приморье спортивным школам не хватает денег

У приморских спортивных и художественных школ хватает проблем - прежде всего, финансовых. Однако у приморских депутатов уже есть предложения, как исправить ситуацию, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В эту среду депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан приморского Законодательного собрания собрались на выездном заседании в селе Чугуевка. На нём они обсудили весьма серьёзный вопрос - состояние дополнительного образования детей на территории края. Речь идёт о работе спортивных и художественных школ, а также училищ.

Основным докладчиком по теме выступила директор приморского департамента образования и науки Оксана Мартыненко. Она рассказала, что сфера дополнительного образования в крае развита весьма неплохо. В спортивных, художественных, технических, туристических и других секциях занято больше 90 процентов приморских детей – 178 625 человек. Практически во всех муниципалитетах края имеются школьные спортивные клубы. Их число перевалило за полторы сотни.





Между тем в данной сфере имеется и ряд серьёзных проблем. Прежде всего, это отсутствие глобальной стратегии развития дополнительного образования у краевых чиновников. Остро стоит вопрос финансирования. Из-за этого многие учреждения имеют весьма слабую материальную базу. Кроме того, ощущается серьёзный дефицит кадров. Связано это, опять же, с денежной составляющей – небольшие зарплаты являются отрицательной мотивацией для людей. Так, в планах чиновников было поднять среднюю заработную плату педагогов допобразования до 32500 тысяч рублей. Однако её удалось увеличить только до 29 тысяч рублей, и то не везде. Во многих муниципалитетах края сумма среднего дохода в этой сфере едва переваливает за 20 тысяч рублей. Всё это чревато постепенным сокращением числа учреждений детского дополнительного образования.





Депутаты Законодательного собрания предложили план действий, который помог бы решить назревшие проблемы. Самым важным пунктом стало, конечно же, увеличение финансирования. Выделить дополнительные суммы на развитие детских секций можно, внеся изменение в три госпрограммы – «Развитие образования Приморского края», «Развитие культуры Приморского края» и «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». Кроме того, народные избранники предложили увеличить число студентов-контрактников – тех, кто обучается на бюджетной основе, выступая за университет в творческих или спортивных мероприятиях.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что ещё одной темой для обсуждения на выездном состоянии стало состояние приморской культурной сферы. В данный момент она находится в затяжном кризисе. Нехватка денег, кадров, контроля – эти проблемы с каждым годом только усугубляются. Всё это происходит на фоне общей неразберихи – так, приморские власти даже не знают точного количества культурно-досуговых учреждений в регионе.

