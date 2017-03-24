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В Приморье хотят провести международный фестиваль циркового искусства

В Приморье хотят провести международный фестиваль циркового искусства
Об этом во Владивостоке заявил руководитель Росгосцирка Дмитрий Иванов
сегодня, 15:31
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня руководитель Росгосцирка Дмитрий Иванов осмотрел помещения Владивостокского цирка, где близится к завершению капитальный ремонт. Он сообщил журналистам, что к открытию циркового сезона будут приготовлены сюрпризы.

Одним из ярких и масштабных событий должен стать первый для края международный фестиваль циркового искусства. Дмитрий Иванов сообщил, что есть и другие планы порадовать приморских зрителей.

«Мы готовим вам сюрприз. Обязательно привезем нежно любимую мною программу «Индира» с четырьмя слонами, интересной драматургией, костюмами, хореографией, династией Корниловых. Мы недавно показали ее на нескольких фестивалях, зал аплодировал стоя. Специально создавали ее для крупных событийных мероприятий. Владивосток одним из первых увидит новую программу «Цирк на льду» с шикарными белыми медведями, с Сергей Просвириным, лауреатом международных конкурсов в Монте-Карло – ее выпуск готовится в сентябре. Обязательно привезем вам королевское шоу Гии Эрадзе, которое любят и знают во Владивостоке. Это одна из самых шикарных костюмированных программ с огромным количеством животных, великолепно оснащенная технически. Нам есть что показать, уверяю, мы вас удивим», – заявил директор компании.  

Темп капитального ремонта Владивостокского цирка порадовал Дмитрия Иванова. Он отметил, что на объекте работает профессиональная команда.

«Уверен, что Владивостокский цирк будет образцовым, и мы с нетерпением ждем открытия. Надеемся в конце года торжественно перерезать красную ленточку», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что в цирке заново построили манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, смонтировали новую систему отопления. Отныне в культурно-досуговом учреждении будут современные пластиковые окна из однокамерного стеклопакета, обладающего тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, для цирка по особому распоряжению губернатора закупят новую мебель за счет средств краевого бюджета. 

 
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