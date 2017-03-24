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Депутаты ЗС Приморья думают, чем мотивировать культуру в глубинке: РИА "Восток-Медиа"
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Депутаты ЗС Приморья думают, чем мотивировать культуру в глубинке

Депутаты ЗС Приморья думают, чем мотивировать культуру в глубинке
Многим поселениям не потянуть даже программы субсидирования
сегодня, 15:16
Культура | Приморский край
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Фото: пресс-служба ЗС ПК, izvestia.ru

Приморские сёла не могут самостоятельно поддерживать объекты культуры. Многим учреждениям не по карману даже участие в программах субсидирования. Представители культурной сферы рассказали об этом депутатам Законодательного собрания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшую среду в приморском селе Чугуевка состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания. На нём депутаты обсуждали кризисное состояние приморской культурной сферы. Главным докладчиком по теме стал директор краевого профильного департамента Сергей Матлин. Его пессимистичное выступление дополнили представители сельских поселений. Именно на районах Приморья больше всего сказывается кризис культуры и недостаток финансирования в этой области.

Главную причину тяжёлой ситуации с культурными объектами в сёлах назвала в своём докладе глава Чугуевского сельского поселения Ольга Виеру. Она кроется в отъёме полномочий у сёл районными администрациями и изменениях в Бюджетном кодексе. В 2015 году в силу вступил новый федеральный закон о местном самоуправлении. Он серьёзно урезал возможности сельских администраций – у них осталось лишь 13 полномочий из 39. При этом самое затратное из них – содержание и ремонт объектов культуры – осталось висеть на поселениях. Помимо этого правительство внесло поправки в бюджетное законодательство, существенно уменьшив доходы поселений. Теперь в сельскую казну поступает два процента с налогов от доходов жителей (вместо прежних десяти), и всего двадцать процентов с сельскохозяйственного налога (вместо пятидесяти). Доходы от аренды и продажи земельных участков с неразграниченной государственной собственностью районы забрали себе полностью. Раньше поселения получали половину этих денег.


 

Ольга Виеру объяснила, к чему это привело, на примере Чугуевского сельского поселения. «Доходы поселения покрывают лишь 44 % бюджета. В результате у нас просто нет денег на восстановление и содержание объектов культуры. При этом здания сельских клубов требуют капремонта. Почти на каждом объекте нужно менять крышу, двери, окна. Нам же хватает денег лишь на подготовку к отопительному сезону», - рассказала она. Вдобавок, из-за резкого падения доходов местным культурным учреждениям пришлось провести серьёзные сокращения должностей и отказаться от создания новых рабочих мест.

Ситуацию усугубил и прошедший в прошлом году тайфун «Лайонрок». Чугуевскому району тогда очень сильно досталось от стихии. Из-за ливней и затоплений у многих сельских клубов разрушило крыши и фундаменты, оказались затоплены котельные. Невеликие бюджеты района и поселений позволили властям привести здания в прежний вид – но на большее у них просто нет средств. Как сообщила Ольга Виеру, Чугуевское поселение не «потянет» даже ремонт по программе субсидирования. «В программе главным условием при отборе учреждений культуры для ремонта является наличие проектно-сметной документации. Её изготовление обойдётся в миллион рублей – у нас просто нет таких денег», - рассказала глава поселения.

Ольгу Виеру поддержали и другие участники заседания – работники культурных учреждений Чугуевского района. «Финансовая ситуация очень тяжёлая. Даже для получения субсидии мы должны иметь довольно большие суммы денег. Кроме того, даже если мы сможем её получить, на развитие своей базы у нас банально не будет средств. Например, если мы получаем автобус, нам надо искать водителя. Получаем светотехнику – нужно искать инженера. Нужно платить им всем зарплаты. У нас нет не это денег» - обратился к депутатам Законодательного собрания один из работников районной художественной школы. 


 

Ему ответил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан к Игорь Чемерис. «Мы понимаем, что денег мало. Но выдавать деньги просто так, а не в качестве субсидий, мы не можем. Не будет ответственности за них. У нас уже были негативные примеры – когда мы давали деньги, а бюджеты в итоге не исполнялись», - сказал депутат. В то же время, Чемерис отметил, что менять ситуацию нужно. Прежде всего, стоит задуматься о мотивации работников культурной сферы, об их обеспечении. Например, выделять им жильё – хотя бы служебное.


 

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что краевые депутаты по итогам комитета решили выделить дополнительные деньги в муниципалитеты на строительство, реконструкцию и покупку объектов культуры. Это можно сделать, внеся изменения в краевую госпрограмму «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы».

 
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