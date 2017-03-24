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Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова: РИА "Восток-Медиа"
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Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова

Жительница Владивостока дала отпор грабителю из Ростова
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9 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: kp.ua

Во Владивостоке задержали преступника из Ростовской области, который сбежал оттуда и числился в федеральном розыске. Жительница Приморья дала ему достойный отпор, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на полицейских.

«В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте обратилась девушка с заявлением о том, что поздно вечером на автомобильной парковке Владивостокского морского рыбного порта на нее напал мужчина. Со слов потерпевшей, когда она села в свой автомобиль, злоумышленник открыл заднюю дверь, набросился на неё со спины и стал душить, пытаясь вырвать из её рук сумку с личными вещами. Девушка укусила нападавшего за руку, после чего он скрылся», - рассказала пресс-секретарь линейного управления Екатерина Назарова.

Позднее налётчика всё-таки задержали: оказалось, что он приехал с юга России, из Ростовской области. Там 23-летний парень успел совершить несколько имущественных преступлений, покинул регион и числился в федеральном розыске. Теперь стал ещё и фигурантом уголовного дела во Владивостоке - по статье 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж». Сейчас беглец находится в изоляторе временного содержания.

 
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