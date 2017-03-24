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На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы: РИА "Восток-Медиа"
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На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы

На "Мисс Россия – 2017" Приморье представит девушка из Москвы
Во Владивостоке о ней даже не слышали
сегодня, 14:35
Культура | Приморский край
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Фото: instagram.com / Анастасия Александрова

На национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2017» Приморский край представит девушка из Москвы Анастасия Александрова. Владивостокским девушкам в участии отказали, а организаторы регионального конкурса «Мисс Приморье» о конкурсантке Александровой ничего не знают, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторы ежегодного конкурса «Мисс Россия» определились» с 50 финалистками. В этом году Приморье представит неизвестная в модельном бизнесе Приморья девушка. Более того, судя по всему, участница живёт в столице России.

«День 1. Бамц! И я участница Конкурса Мисс Россия и представляю Приморский край», - написала Анастасия Александрова на своей странице в Instagram.

При этом, какое отношение девушка имеет к Приморью или Владивостоку, пока неизвестно. В своём профиле в социальной сети красавица указала город Москва.

Информацию о том, что Анастасия Александрова действительно представит Приморье, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» подтвердила директор модельного агентства Maxi-M и организатор смотрин «Мисс Приморье», «Мини-мисс Приморье» Жанна Сычёва.

По её словам, на финальный кастинг «Мисс Россия» ездили несколько девушек из Владивостока. Ещё несколько дней назад точного ответа по поводу их участия не было, а информация об утверждении кандидатуры Александровой для организаторов местного конкурса стала настоящей неожиданностью.

«На финальный кастинг в Москву ездила очень красивая девочка из Владивостока. По непонятной причине её не взяли. Я разговаривала с организаторами, мне подтвердили информацию о том, что Приморье представит девушка не из Владивостока – Анастасия Александрова. Я понятия не имею, кто это. Откуда она появилась мне неизвестно. Я её не знаю, - рассказала Жанна Сычёва. – Скорее всего, это делается для того, чтобы разнообразить географию конкурса. Возможно, девушка родом из Приморья, но давно уехала, или у неё здесь родители живут. Узнав об этом, организаторы и решили повесить на девушку ленту Приморского края».

Собеседница агентства также отметила, что у участниц с Дальнего Востока всегда крайне жёсткий отбор. «Это очень просто объясняется – мы слишком далеко находимся. Гораздо проще купить билет из Пскова, например, а из Владивостока добираться очень дорого».

Финал конкурса «Мисс Россия – 2017» пройдет 15 апреля в концертном зале «Барвиха». За корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, автомобиль Hyundai Solaris, а также возможность представлять страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» будут бороться 50 девушек.

Ранее РИА «Восток-Медиа» о том, что в прошлом году в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2016» представительницы от Приморского края вовсе не было. Девушка, которую оргкомитет конкурса отобрал в финал, не смогла принять участие по трагическим семейным обстоятельствам.

До этого, в 2015 году, в топ-50 самых красивых девушек России попала на тот момент 18-летняя Александра Самойлова из Большого Камня. Красавица приглянулась организаторам национального конкурса во время одного из кастингов на «Мисс Приморье», до этого Александра стала «Вице-мисс Приморье — 2013». Однако в финале «Мисс Россия – 2015» представительница края не прошла даже в двадцатку лучших.


 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Roman  (сегодня, 15:36 )

    Битье какое-то. . .

  • Житель  (сегодня, 15:39 )

    какая разница слышали или не слышали. Шл. . . они везде одинаковы.

  • ЖЖЖЖЖ  (сегодня, 15:48 )

    Очередная Мара Б. . . . .

  • Doctor who  (сегодня, 16:30 )

    Кто-то свою по. . . . ку продвинул, все очень просто, а у Приморской девушки беднее покровитель оказался. Мне вообще ровно на них.



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