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В Находке полиция ищет организаторов несанкционированного митинга: РИА "Восток-Медиа"
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В Находке полиция ищет организаторов несанкционированного митинга

В Находке полиция ищет организаторов несанкционированного митинга
Его темой вновь заявлена угольная пыль
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Находке полиция пытается предотвратить выход жителей на несанкционированный митинг, заявленный на  ближайшую субботу.  Объявления с призывом собраться на площади у городской администрации расклеены на дверях многих магазинов и кафе. Однако инициаторы проведения этой акции не афишируют своих имён. Представители общественной организации «Надежда», которых пытаются представить заявителями несанкционированного митинга против загрязнения города угольной пылью, утверждают, что не имеют к нему отношения и призвали горожан не принимать участие в неразрешенной акции протеста.

В свою очередь сотрудники правоохранительных органов Находки занимаются поиском авторов призывов. Несмотря на отсутствие явных организаторов возможного несанкционированного субботнего митинга в Находке, есть вероятность, что те, кто особенно возмущён угольной пылью, всё-таки соберутся.

Тем временем на 26 марта намечена согласованная властями акция протеста на площади Красных партизан. Организаторы пригласили собраться всех, кто выступает против предстоящего строительства в Партизанском районе рядом с Находкой Восточного нефтехимического комплекса.

«Мы готовимся провести комплексное мероприятие: собрание и затем митинг против экоцида Находки. Один из главных вопросов нашего собрания — это требование о проведении общественных слушаний на территории Находкинского городского округа по строительству Восточного нефтехимического комплекса, и,  конечно, будет поднят вопрос о привлечении к ответственности виновных в распространении угольной пыли в Находке»,— сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» одна  из организаторов митинга и собрания, член Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный крест» Лира Ивлева. 

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало о том, что в Находке обострилась социальная напряжённость из-за ухудшения экологической обстановки. Власти Приморья занялись этой проблемой: компаниям, занимающимся перевалкой угля, вменяется обязанность позаботиться о соблюдении экологических норм и оснастить погрузочные площадки защитными средствами - противопылевыми экранами, водяными пушками и другими. Терминалы порта Находка стали предметом частых проверок. Однако пока принимаемых мер для полного устранения угольной пыли недостаточно. 

 
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Комментарии
  • Эди  (10 минут назад)

    В парке Владивостока на ост Гайдамак 3 дня наблюдаю такую картину: Уже три дня подряд взрослый узбек сидя на лавочке часок в 19 вечера при скоплении людей с детьми и пожилыми занимается петтингом с белокурой девушкой славянской внешности может несовершеннолетней, та прямо набрасывается на него, в парке имеется много камер видеонаблюдения, но ни полиция ни кто не вмешивается в их действия. Так на могилах погибших летчиков совершается святотатство. 24 марта 2017



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