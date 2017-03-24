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В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства: РИА "Восток-Медиа"
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В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства

В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
Дальневосточная железная дорога представила аргументы в пользу большой стройки
сегодня, 12:49
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Руководство Дальневосточной железной дороги в течение 2017 года проведёт оценку для последующей компенсации ущерба жителям посёлка Смоляниново в Приморье, чьи участки попали в зону большой стройки. Железнодорожники напомнили, что проект расширения транспортного узла в Шкотовском районе поддерживается на уровне государства. Накануне в РИА «Восток-Медиа» поступил подробный ответ о ситуации, спровоцировавшей конфликт между местными жителями – собственниками земли и РЖД.

Ранее жители посёлка Смоляниново в Приморье начали протестовать против расширения железной дороги в родном посёлке, который одновременно является крупным железнодорожным узлом. Новые пути строители начали прокладывать в 30 метрах от жилых домов. При этом строительство частично захватывает частную территорию.

Начальник службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Денис Трипелец так прокомментировал ситуацию:

«Действительно, в посёлке Смоляниново началась реконструкция железнодорожной станции. Проектом предусматривается удлинение путей существующего приёмоотправочного парка станции, строительство новых железнодорожных путей для увеличения пропускной способности магистрали, а также реконструкция станционной инфраструктуры. Укладка железнодорожных путей будет осуществляться в существующих границах полосы отвода железной дороги. Окончание работ планируется в конце 2019 года. По данному проекту получено экспертное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 45 от 3 апреля 2015 года и санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Реализация проекта пройдёт в два этапа, включающих в себя не только удлинение и строительство пути, но и реконструкцию контактной сети, электрической централизации, парковой связи, водоотводов и других обустройств железнодорожной инфраструктуры.

Следует отметить, что технология производства работ предусматривает установку шумоизолирующих экранов вдоль улицы 1-я Линейная. В случаях попадания зоны строительства отдельных объектов инфраструктуры (таких как кабельные линии и т.п.) на зарегистрированную территорию собственников земельных участков вне полосы отвода железной дороги, в течение 2017 года будет проведена оценка ущерба и решён вопрос его компенсации в соответствии с действующим законодательством.

Добавлю, что в 2013 году президентом и правительством Российской Федерации приняты решения о предоставлении государственной поддержки ОАО «РЖД» в части реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Средства направляются на выполнение мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры и расшивки «барьерных» мест.

Подчеркну, что реконструкция инфраструктуры станции Смоляниново обусловлена многократным ростом перевозок в направлении портов находкинского транспортного узла. За последние 10 лет погрузка в адрес станций ДВЖД увеличилась больше чем в 2 раза. Большая часть грузопотока направлена на припортовые станции и пограничные переходы. Также отмечу, что Дальневосточная железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков в Дальневосточном федеральном округе. Так, за 2016 год сумма налоговых платежей в бюджет Приморского края составила около 2,4 миллиардов рублей, что более чем на четверть превышает объём налоговых отчислений в 2015 году».

 
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