Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства

В воскресенье власти и ГИБДД ограничат движение в центре

Сегодня появилось предупреждение мэрии Владивостоке о временном ограничении для автомобилистов 26 марта. Это связано с проведением «Пробега спортивных клубов и федераций Приморского края».

В воскресенье, 26 марта, во Владивостоке состоится спортивно-массовое мероприятие «Пробег спортивных клубов и федераций Приморского края». Из-за этого будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств с 10:00 до 12:30 на нескольких участках центра города:

- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66-б по улице Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинская;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Объезд будет организован по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова. Власти и Госавтоинспекция просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.