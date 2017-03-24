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Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
Общественный экспертный совет по ЖКХ поддержал идею откорректировать закон
сегодня, 11:55
Общество | Приморский край
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Фото: nikopol8.livejournal.com

Члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае, как и губернатор Владимир Миклушевский, считают, что новый закон о плате за общедомовые нужды следует откорректировать. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о позиции губернатора Приморья по данному вопросу. Владимир Миклушевский считает: платежи за ОДН следует начислять по счётчикам. Однако сейчас их рассчитывают по условному нормативу, не принимая во внимание показания приборов учёта даже в тех домах, где они исправно функционируют.

На заседании экспертного совета прозвучали сообщения о том, что многие приморцы не согласны с новыми квитанциями, где плата за ОДН выросла примерно в два раза. Увеличилось количество неплатежей.  По мнению приморских экспертов в сфере ЖКХ, это негативно скажется на положении управляющих компаний и даже может привести к их банкротству.

Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко порекомендовала собственникам жилья производить оплату за ОДН по приборам учёта, сославшись на разъяснения Минстроя России.

«Согласно разъяснениям Минстроя России, до 1 июня 2017 года, когда должны быть утверждены новые нормативы, при наличии в домах приборов учета, начисление и оплата за ОДН производится по их показателям, а у кого таковых нет – производят оплату по ранее установленному нормативу», – сообщила она.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский уже обратился в правительство России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учета, но при этом не выше действующего норматива. Пока этот порядок не утверждён на законодательном уровне, эксперты советуют потребителям составлять протоколы общедомовых собраний с решением о перерасчёте платы за ОДН в соответствии с показаниями счётчиков и направлять их в жилищную инспекцию края. С начала года к инспекторам поступило 355 таких обращений, и инспекция проводит проверки управляющих компаний и ТСЖ. По их результатам, если будет выявлено нарушение управляющей компании при начислении платы за ОДН, то она должна произвести перерасчёт. 

 
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Комментарии
  • 4xxxx  (сегодня, 12:26 )

    УК никогда не обанкротятся, оин всегда найдут способ украть бабло у жильцов

  • ук это дормаеды  (сегодня, 12:29 )

    ук это дормаеды

  • 4444  (сегодня, 12:34 )

    Непонятно зачем тогда вообще счетчики ставили ?

  • Ёж  (сегодня, 12:39 )

    Вот как растёт плата за эл. энергию на освещение мест общего пользования в МКД №6 по ул. Ломоносова в г. Арсеньев (УК "ЖУК" Миронова Н. Н. ) за год: При расчёте с Электросетью по специальным эл. счётчикам - 18 руб в месяц; при расчёте с Энергосбытом по общедомовому счётчику - 36 рублей в месяц; управляющая организация по нормативу затребовала уже 138 рублей. В счёт включено ещё потребление горячей воды на содержание мест общего пользования при отсутствии кранов для этой цели а так же потребление холодной воды на эти цели при отсутствии влажной уборки лестничных маршев вообще и даже подметания их за последний месяц в частности. Складывается ощущение, что жулики принимают такие постановления.



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