Сегодня часть владивостокских дорог пустовала

Этим утром во Владивостоке собралось лишь несколько серьёзных пробок. Плотность общегородского трафика составила четыре балла – вместо обычных пяти. Многие магистрали приморской столицы были свободны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сильнее всего оказалась загружена Светланская улица в сторону центра города. Мощность пробки от стадиона «Авангард» до Матросского сквера варьировалась от 6 до 8 баллов. Движение на главной улице Владивостока нормализовалось лишь через полтора часа.

Два часа наблюдался перегруженный трафик на проспекте 100-летия Владивостока. Пробка в сторону центра города была короче обычного – она растянулась от парка Победы до остановки «Молодёжная». Обычно заторы в этом направлении начинаются в районе Магнитогорской улицы. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения на данной магистрали варьировалась от 4 до 6 баллов. Замедленное движение наблюдалось и в обратном направлении – от Некрасовской улицы до остановки «Фирсова».

На «пятёрку» оказалась загружена дорога от Луговой площади к улице Руднева. Это на 3 балла выше обычного. От Выселковой до Рудневского моста также зафиксирован плотный трафик.

А вот по направлению от Луговой до Спортивной машин практически не было. Плотность движения здесь составила 0 баллов. «Нулевой» трафик наблюдался и на трассе Патрокл – Золотой мост в сторону моста.