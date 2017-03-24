Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом": РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 24 марта 2017 года, 14:18
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Жители дома в центре Хабаровска лишатся шашлычной зоны из-за детсада
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
В приморском Смоляниново РЖД следуют курсом президента и правительства
Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства
Автомобилистов Владивостока снова ждут неудобства
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Дорожники в Хабаровске расширят ещё один участок Краснореченской
Регионы:


Популярное
вчера, 14:34
В Приморье погодная аномалия продлится до июля 2017-го
вчера, 16:19
В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
сегодня, 11:55
Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 07:42
Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока
вчера, 16:01
"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 23:35
Хабаровский "СКА-Нефтяник" лишил "Енисей" шанса на чемпионство
сегодня, 10:47
Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 15:15
Баба Валя с чокером и смузи собралась в Москву к Андрею Малахову
вчера, 20:55
Держатели подпольных казино в Приморье зарабатывали по 120 миллионов
сегодня, 12:57
Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье

Обсуждаемое
вчера, 16:19
16

В Приморье озвучили примерную цену на "ЭРА-ГЛОНАСС"
вчера, 16:01
11

"Мисс Приморье – 2017": победительница получит крупный денежный приз
вчера, 20:10
9

Приморская группа mescheryakova презентовала дебютный клип
сегодня, 12:57
6

Новый адвокат Нонны Лепёхиной ранее привлекался по уголовной статье
сегодня, 11:23
5

Первый заместитель Пушкарёва дал предвыборное интервью
сегодня, 11:55
5

Приморцы голосуют неплатежами против новых квитанций за ОДН
сегодня, 10:47
4

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
вчера, 17:55
3

В Приморье молодой водитель сбил пешехода
вчера, 18:10
3

Новые вазоны для фонарей разочаровали мэра Хабаровска
вчера, 18:55
3

Приморец добивается правды о гибели своей жены
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников вчера, 17:26
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 206



Система Orphus

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"

Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"
Теперь водителям придётся выяснять отношения в суде
сегодня, 10:47
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ru.tsn.ua, dps_vl, dps_artem

Во Владивостоке произошла серьёзная авария с военным внедорожником. Он не поделил дорогу с легковой «японкой», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшим вечером во Владивостоке зарегистрировано жёсткое ДТП с участием военного джипа. Инцидент произошёл на Русской улице, на перекрёстке возле микрорайона Снеговая падь. Как сообщает dps_vl, УАЗ «Патриот» выезжал со второстепенной дороги и не уступил легковой Subaru. В результате машины столкнулись практически лоб в лоб. Машины получили очень серьёзные повреждения. Больше всего досталось «японке», которая мчалась на довольно высокой скорости. Люди в аварии не пострадали.

Военный транспорт был совсем новый – его поставили на учёт всего несколько дней назад. При этом «Патриот» не был застрахован. Это произошло из-за системы регистрации военных автомобилей, которая отличается от гражданской. Так что теперь «субаристу» придётся судиться с Министерством обороны.


 

Ещё один автомобильный инцидент произошёл в Артёме. Этим утром возле дома на Лазо, 33 загорелся легковой автомобиль. В 4:45 местных жителей переполошил сильный взрыв на улице. Когда люди начали выглядывать в окна, они увидели объятую пламенем легковушку. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарные приехали через минуту после поступившего звонка. В 5:05 они полностью потушили машину. Восстановлению она, судя по всему, не подлежит.

 

Причины пожара ещё предстоит выяснить специалистам. Вполне возможно, что автомобиль попросту подожгли. Такое в Приморском крае случается сплошь и рядом. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Особенно много автомобильных пожаров наблюдалось в начале прошлого года. Так, например, в марте неизвестные облили бензином и подожгли 9 автомобилей. Очевидцы происшествия утверждали, что пожар произошёл в результате поджога. А в феврале злоумышленники сожгли более десятка иномарок.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Алена  (сегодня, 11:19 )

    Вчера была свидетелем ситуации на Лазо: военный мотоблок один-в-один как этот в нарушение всех правил чуть-чуть не въехал в другую машину. Совсем страх потеряли, неприкасаемые

  • Васек  (сегодня, 11:24 )

    А этот хрен на субару на педаль тормоза не пробовал нажать. Летчик.

  • Мент  (сегодня, 11:53 )

    Так у нас большинство не знает про педаль тормоза. Знают только руль и газ!

  • нннн  (сегодня, 11:55 )

    Вояка то похоже уже повернул. Удар то на его полосе уже был.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru