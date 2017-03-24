Во Владивостоке военные не поделили дорогу с "субаристом"

Во Владивостоке произошла серьёзная авария с военным внедорожником. Он не поделил дорогу с легковой «японкой», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшим вечером во Владивостоке зарегистрировано жёсткое ДТП с участием военного джипа. Инцидент произошёл на Русской улице, на перекрёстке возле микрорайона Снеговая падь. Как сообщает dps_vl, УАЗ «Патриот» выезжал со второстепенной дороги и не уступил легковой Subaru. В результате машины столкнулись практически лоб в лоб. Машины получили очень серьёзные повреждения. Больше всего досталось «японке», которая мчалась на довольно высокой скорости. Люди в аварии не пострадали.

Военный транспорт был совсем новый – его поставили на учёт всего несколько дней назад. При этом «Патриот» не был застрахован. Это произошло из-за системы регистрации военных автомобилей, которая отличается от гражданской. Так что теперь «субаристу» придётся судиться с Министерством обороны.





Ещё один автомобильный инцидент произошёл в Артёме. Этим утром возле дома на Лазо, 33 загорелся легковой автомобиль. В 4:45 местных жителей переполошил сильный взрыв на улице. Когда люди начали выглядывать в окна, они увидели объятую пламенем легковушку. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарные приехали через минуту после поступившего звонка. В 5:05 они полностью потушили машину. Восстановлению она, судя по всему, не подлежит.

Причины пожара ещё предстоит выяснить специалистам. Вполне возможно, что автомобиль попросту подожгли. Такое в Приморском крае случается сплошь и рядом. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Особенно много автомобильных пожаров наблюдалось в начале прошлого года. Так, например, в марте неизвестные облили бензином и подожгли 9 автомобилей. Очевидцы происшествия утверждали, что пожар произошёл в результате поджога. А в феврале злоумышленники сожгли более десятка иномарок.