Жителям Приморья советуют вложиться в облигации, металл и страховку

Вклады населения в Приморском крае продолжают расти, но заметно медленнее, чем раньше, сообщает РИА «Восток-Медиа». Об этом свидетельствуют данные Банка России, опубликованные по итогам 2016 года. Как следует из официальной статистики, за минувший год банковские накопления жителей региона увеличились на 7 % и достигли 279 миллиардов рублей. Годом ранее за тот же период прирост средств во вкладах увеличился на 25 %.

Столь большая разница в итогах двух лет объясняется несколькими факторами.

«В числе причин – снижение реальных доходов населения и падение ставок по вкладам на рынке, из-за чего ряд клиентов стали искать альтернативные способы инвестирования. Кроме того, свою роль сыграл и технический фактор, а именно переоценка валютной составляющей депозитного портфеля банков: за 2015 год бивалютная корзина выросла на 23 %, а в 2016-м – упала на 18 %», – отметил Дмитрий Амиров, начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов Бинбанка. Эксперт уточняет, что снижение ставок по кредитам было обусловлено понижением ключевой ставки Банка России.

Второй фактор – избыточная ликвидность, то есть незаинтересованность банков в привлечении дополнительных ресурсов.

«Снижение объёмов кредитования приводит к низкой потребности банков в депозитах и, стало быть, нет необходимости активно привлекать вклады физических лиц», – пояснил Андрей Счастливый, начальник отдела розничных вкладов ПАО КБ «Восточный».





Акцент на среднесрочных

В банке «Восточный» и Дальневосточном банке Сбербанка России говорят о снижении общего количества вкладчиков, в то же время в ВТБ24 фиксируют обратную тенденцию. Такой переток вкладчиков в большей степени связан с процентной политикой кредитных организаций: в условиях снижения средних ставок фактор доходности играет существенную роль при выборе банка.

Общая экономическая нестабильность привела к снижению доли долгосрочных вкладов. Такую тенденцию отмечают в большинстве кредитных организаций, в частности, Дмитрий Амиров говорит, что за последние два года значительно увеличилась доля трёхмесячных и полугодовых вкладов, а доля долгосрочных – напротив, упала. Дальневосточный банк Сбербанка России приводит красноречивую статистику: доля вкладов, открываемых на срок выше 1 года, в количестве всех открываемых вкладов снизилась с 11,1 % до 3,9 %.

С одной стороны, это следствие неуверенности вкладчиков в ближайшем будущем и их нежелание размещать свои деньги в банке надолго. С другой – следствие процентной политики самих кредитных организаций: они максимальны при сроке 3 – 6 месяцев, вложения на год или три года менее доходны. Это связано со стремлением банков избежать переплат по процентам, дело в том, что вероятность снижения ключевой ставки достаточно высока. Естественно, клиенты выбирают наиболее выгодные предложения.

«Максимальным спросом сегодня пользуются среднесрочные вклады в рублях без пополнения и расходных операций, максимальная ставка по которым составляет 7,5 – 8 % годовых», – рассказала Екатерина Фомина, заместитель управляющего операционным офисом ВТБ24 во Владивостоке.





Вопрос выбора

Вопрос поиска альтернативных вариантов размещения средств становится тем актуальнее, чем ниже опускается процентная ставка по вкладам. Эксперты предлагают разные варианты инвестирования в зависимости от целей и уровня риска, на который готов потенциальный инвестор. Один из вариантов – фондовый рынок.

«Учитывая стабильность российской экономики, а также крепкий рубль, мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на российские облигации, как государственные, так и корпоративные. При создании диверсифицированного портфеля инвестор получит риски лишь немногим выше, чем по банковским вкладам, при этом доходность данной инвестиции будет существенно больше», – поделился с РИА «Восток-Медиа» Богдан Зварич, аналитик группы компаний «ФИНАМ». Он отмечет, что вложения в ОФЗ сейчас предлагают доходность к погашению выше 8 %, в корпоративных же облигациях есть бумаги с доходность до 13 %. Минусы, связанные с таким подходом: отсутствие страховки, в отличие от депозитов; при инвестировании в облигации, за исключением ОФЗ, с купонного дохода придётся заплатить налог.

Стоит отметить, что осуществить вложения в инструменты фондового рынка можно не только в специализированной инвестиционной компании, но и во многих банках.

Кроме того, в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк предлагают такой вариант как обезличенный металлический счёт — счёт, на котором отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без указания его индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и другое). Играя на котировках драгоценных металлов, владелец ОМС может получать доход так же, как при игре на фондовом рынке. Преимущества этого варианта: отсутствие НДС при покупке и продаже металлов в обезличенном виде, возможность оформления ОМС на несовершеннолетнего.

Большинство банков в качестве альтернативного доходного инструмента предлагают инвестиционное страхование жизни.

«Данный продукт даёт неограниченный инвестиционный доход в долларах США при рублёвых вложениях, при этом гарантируется 100 % защита вложенных средств по истечению срока договора, который составляет 5 лет. Сумма инвестирования составляет от 350 000 рублей», – рассказала Екатерина Фомина. Кроме того, страхование жизни не является имуществом в юридическом смысле, поэтому вложения в данный продукт не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе.





Прорыва не ждут

От наступившего года эксперты не ждут динамичного увеличения остатков во вкладах. По мнению Дмитрия Амирова, динамика вкладов будет зависеть от общего состояния экономики, в частности – валютных курсов и инфляции, а также рыночной ситуации – уровня спроса на кредиты.

Андрей Счастливый считает вероятным прирост остатков на уровне инфляции, эксперт прогнозирует дальнейшее снижение ставок по вкладам физических лиц.

Богдан Зварич, полагает, что в 2017 году банки по-прежнему не будут испытывать ощутимой потребности в ликвидности. «Мы считаем, что при нейтральном сценарии, предполагающем консолидацию в ценах на нефть и на российском валютном рынке, ЦБ может пойти на снижение ставки до 8 %, чему будет способствовать дальнейшее снижение инфляции. В результате ставки по вкладам продолжат падать, как и интерес населения к ним», – заключил эксперт.

Однако он отмечает, что даже при низкой доходности депозиты остаются одним из наиболее защищённых инструментов, чему способствует система страхования. В свою очередь спрос на альтернативные инструменты будет невысоким из-за консерватизма граждан. И всё-таки из-за снижения ставок по вкладам аналитик ФИНАМ ожидает, что население начнёт искать другие инструменты для вложения своих накоплений.

Впрочем, по мнению Дмитрия Амирова, при выборе инструмента сбережения средств для населения основной вопрос состоит не столько в эффективности, сколько в надёжности и сохранности сбережений.

«Альтернативы вкладам в этом смысле нет. Вклад остаётся оптимальным инструментом по соотношению доходности и риска», – уверен эксперт.