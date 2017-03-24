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Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат: РИА "Восток-Медиа"
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Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат

Заместитель Ильи Спокойнова станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат
Камил Гаджиев исполнил танец в толстовке приморского "Адмирала"
сегодня, 00:50
Общество | Приморский край
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Фото: instagram.com

Первый заместитель генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на льду и сел на шпагат. Один из руководителей приморской команды присоединился к танцевальному флешмобу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Видеозапись представитель руководящего состава клуба Гаджиев выложил на своей странице в Instagram. Заместитель генерального директора клуба Ильи Спокойнова не просто станцевал лезгинку в коньках на льду, но в конце ещё и сел на шпагат.

«В продолжение челленджа «Танцуй Лезгинку» решил немного разнообразить задачу, совместив два своих любимых занятия - спорт и танцы, так как просто танцевать мне скучно», - написал на своей странице Гаджиев.

Эстафету в танцевальном флешмобе Гаджиев получил от российского бойца ММА, чемпиона мира по боевому самбо Али Багаутинова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Гаджиев имеет отношение к приморскому «Адмиралу» с февраля этого года. Правда изначально на сайте клуба он был представлен, как генеральный директор. Сейчас же его должность звучит иначе - первый заместитель генерального директора. Получается, что руководит клубом по-прежнему Илья Спокойнов, по иронии судьбы задержанный в середине февраля в Москве.После этого опального политтехнолога поместили в следственный изолятор. На этой неделе гендиректору хоккейного клуба «Адмирал» Илье Спокойнову предъявили официальное обвинение. Он подозревается в организации особо крупного мошенничества и воровстве 62,5 миллионов, предназначенных для детей.

 
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