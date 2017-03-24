Сегодня без света оставят 15 улиц Владивостока

Перед выходными сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» продолжат плановый ремонт своих объектов. В списке, который опубликован на сайте муниципального предприятия - 15 городских улиц. Особенно много домов, которые временно лишатся электроэнергии, - на Путятинской.

В уже традиционно зашифрованном файле муниципального предприятия – полный список жилых зданий, где сегодня могут случиться отключения света:

Белинского, 21 и 23;

Верхняя, 7, 9, 10, 11 – 16, 17а;

Дениса Давыдова, 10, 10а, 28, 28а, 28б, 28в;

Енисейская, 21;

Карпинского, 8а, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а;

Котельникова, 7;

Лермонтова, 28, 34, 36;

Минская, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Пестеля, 5;

Путятинская, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

Русская, 5, 5в, 7, 11, 11а;

Станичная, 8, 10, 10а, 11;

Третья, 11, 13, 13а, 13в;

Четвёртая, 12а, 12д, 14б, 14, 14а, 20, 20а, 22г;

Шестая, 28.

Отключения начнутся в 9 часов утра и продлятся максимум до 17:00.