Во Владивостоке стартует Неделя детской книги

Сегодня, 24 марта, в Приморье и по всей стране начнётся Неделя детской и юношеской книги – ежегодное мероприятие во время весенних каникул. Юные жители Владивостока примут участие в литературных играх, шоу мыльных пузырей, а также квесте о Гарри Поттере, сообщила РИА «Восток-Медиа» сотрудник Приморской краевой детской библиотеки Марина Нарбутович.





«Литературный юбилей – волшебный праздник для детей» – так называется программа Недели детской и юношеской книги в Приморской краевой детской библиотеке. В этом году литературный праздник откроется 24 марта и завершится 2 апреля. В нём смогут принять участие читатели от 6 до 14 лет», - рассказала собеседница агентства.

По её словам, в рамках программы пройдут литературные квесты, путешествия в страну сказок, занимательные литературные игры, творческие часы.

«Для читателей от 6 до 10 лет пройдут библиосумерки «В каждой книге – волшебство!». В гадальном салоне ребят ждет героиня романа Сивилла Трелони, известная читателям как преподаватель прорицаний в школе Хогвартс. В вымышленном учебном заведении набирались знаний волшебники серии романов о Гарри Поттере, принадлежащих перу английской писательницы Джоан Роулинг. Сивилла по книгам предскажет ребятам судьбу», - уточнила она.





Также для ребят состоится театр теней «Лунная дорожка», в котором научат показывать зайца, собаку, кошку и других зверей. В лаборатории всезнаек «Необыкновенные превращения» девчонки и мальчишки узнают о том, какие опыты можно ставить дома с помощью воды, растительного масла, пищевых красителей и других доступных средств.

В детективном агентстве «ФУ-ФУ и КИС-КИС» ребята могут почувствовать себя настоящими сыщиками. Гуляя по улице «весёлых затей», мальчишки и девчонки могут оказаться в доме с привидением, побывать в клубе «Тысяча забавных лиц», пройти тесты, увидеть выступление фокусника «Абра! Швабра! Кадабра!». Семейный театр «Патапуф» познакомит читателей с японской легендой, а сказочная фея покажет шоу мыльных пузырей «Радужное чудо».

«Ребят от 6 до 14 лет ждут квесты, занимательные встречи, праздники, представление и флешмоб», - добавила Марина Нарбутович.

Родители также не останутся без внимания: для них в краевой детской библиотеке будет работать гостиная «КУБ», где мамы и папы смогут больше узнать о волшебной силе семейного чтения.

«Неделя детской книги» – ежегодный праздник, основной целью которого является пропаганда чтения среди школьников. Впервые он был организован в России 26 марта 1943 года в Колонном зале Дома Союзов, по инициативе детского писателя Льва Кассиля. Тогда, в военное время, это событие было настоящим праздником. Ребята могли не только послушать литературные произведения, но и познакомиться с их авторами. На празднике присутствовали такие известные поэты, писатели как Корней Чуковский, Самуил Маршак, Агния Барто.



