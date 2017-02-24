Приморский лётчик получил награду от президента России

Командир подразделения авиационного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в Артёме, получил от президента России медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Глава государства наградил Юрия Плешакова за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях.

С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» спасатель на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморского края. Несмотря на сложные метеоусловия над труднодоступными районами, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи. Награду командиру подразделения вручил вице-губернатор региона Евгений Вишняков.

«Вы доставляли спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное — эвакуировали людей из зоны бедствия», — подчеркнул заместитель главы региона.

Церемонию награждения провели на аэродроме Озёрные Ключи в Артёме. Вишняков также передал спасателю благодарность от главы Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

«Мы гордимся тем, что в нашем крае есть люди, готовые прийти на помощь в любое время», — отметил Евгений Вишняков.