Во владивостокском подвале замуровали кошку с котятами

|
|
Жители дома переживают за судьбу животных
|Фото: kgoo.ru
В редакцию «Восток-Медиа» обратилась жительница Владивостока Людмила Полусмак. Она рассказала о том, что несколько дней назад в её доме на Марины Расковой, 5 замуровали подвал с беременной кошкой и котятами.
По словам женщины, в подвале их дома уже долгое время живут бездомные коты. Не так давно две кошки из этой стайки забеременели. Одна уже родила потомство, другая – только готовится стать мамой. А четыре дня назад старшая по дому – Марина Клименко – решила наглухо забить все входы в подвал. «У нас была одна дырка в подвал. Она попросила дворника её заколотить досками изнутри. Она жалуется, что от кошек в квартирах первого этажа распространились блохи. Но мы считаем, что это крысиные блохи, ведь кошачьи блохи не кусаются! Мы пытались с Мариной поговорить, но она нас даже слушать не хочет. Кошки сейчас замурованные, без еды и воды. Вчера дворник вынес оттуда двух мёртвых котят», - рассказала Людмила Полусмак. Она пояснила, что никакой возможности исправить ситуацию у жильцов нет – доступ в подвал им, дескать, не предоставляют. Взволнованные жители написали обращение в полицию по поводу жестокого обращения с животными, а также связались с волонтёрами зоозащитных организаций. Участковый принял заявление, однако никаких действий по данному поводу пока не предпринимал.
Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из сотрудниц фонда защиты животных «Друг», жители дома поступили правильно. Обращение в полицию является первоочередной мерой в такой ситуации.
«Во-первых, это жестокое обращение с животными, и полиция обязана отреагировать. Во-вторых, согласно нашему законодательству продухи – те самые «дырки в подвале» - полностью замуровывать нельзя. Это нарушает вентиляцию здания. В критических ситуациях можно самостоятельно вскрыть продуху, волонтёрам зоозащиты иногда приходится идти на такие меры», - рассказала сотрудница фонда. «Рецепты» для аварийного вскрытия подвалов в подобных случаях можно легко найти на просторах Сети.
Очевидно, этот инцидент станет только первой ласточкой конфликта между жильцами дома. С одной стороны, претензии Марины Клименко обоснованы – причиной блох в «кошачьих» подвалах действительно являются усатые-хвостатые питомцы. С другой стороны – заточение в подвале кошек явно расходится как с буквой закона, так и с обычной человеческой моралью.
Различные печальные ситуации с братьями нашими меньшими нередко получают серьёзный резонанс. Гибнут они в основном из-за людей. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о владивостокском центре «Дарящие надежду», в котором животные попросту умирали. Но, наверное, самым громким подобным инцидентом стало дело «хабаровских живодёрок». Они стали фигурантками уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».
Старая дура открыла новый вид блох. Нобелевскую премию ей срочно выписать нужно
подвалы в жилых домах должны два раза в год обрабатываться от крыс, блох и т. д. , подвал должен быть сухой. В подвале нашего дома тоже живут кошки, но блох нет, и нет крыс, баба просто тупая идиотка!
уйдёт кошка-придёт крыса, тогда жители первых этажей вспомнят кошачьих блох как сказку, у них в хатах будут скакать крысы вместе с крысиными блОхами, вот веселье то бкдет
Все верно, природа не терпит пустоты. Только кошки не уйдут, не смогут выбраться из подвала, если не его не откроют и погибнут.
А что, подать в суд на эту клименку нельзя?
У нас кошек когда не было, были и крысы и мыши и блохи осенью земляные в доме. Крысы бегали везде. Котеек завели, ни крыс ни мышей нет. И в помойках всех крыс и мышей переходили. А блохи осенью только неделю кусаются потом пропадают.
Муровали их , муровали . . . . все равно блохи размером с голубя лезут .
Что вам эти кошки. В больницах бардак. Пенсионеров не ставят ни во что. Зарплаты мизерные. А вы о кошках. Выживут.
Вот и государство о Вас так думает- выживут, а мы люди, думаем о братьях наших меньших.
Так заберите домой кошек, что им от того, что вы о них думаете?
Тебя надо замуровать, что б подох медленной смертью, и посмотреть, как ты выживешь, урод!!!
Вот она, доброта зоосека во всей красе.
Что то новое в биологии и природоведении открытие. Когда статью пишет корреспондент вроде правильную, но сегодняшняя общая необразованность сказывается. В подвалах домов живут земляные блохи, и кошки отношения к ним ни как не имеют. . А некоторым индивидам МКД больше нравиться видимо крыс разводить.
ТОЧНО. .
Мне вот интересно, прежде чем публиковать материал вы его проверяете? Илипросто со слов записываете? Т. е я могу вам позвонить и сказать Вася пупкин морит дома голодом своих питомцев. И вы опубликуете?
я думаю нет. . . пишут что попало. . . без доказательств и со слов))))
Уважаемая редакция. . . . я вот не могу понять одного у нас в Приморском крае только у одного Волонтерского движения животные умирали??? Непосредственно у фонда Друг кошки не мрут??? Одна из смертей о которой известно. . . Грустные новости . . К сожалению сегодня у нас горе( Глупо и совершенно нелепо погибла малышка Корелл. Вечером она кушала и бегала вместе с сестрой и Тиффани. А утром Ее уже не стало. На передержке плотно к стене стоит шкаф за ним проходит труба ведущая к батарее. Когда утром их начали кормить Корелл не вышла( Женя начала Ее искать и нашла уже мертвую за шкафом. Девочка как то попала туда в узкую щель и задохнулась, когда не смогла выбраться. Как она туда попала и что конкретно было причиной смерть из области догадок. . . безумно жалко крошку. Она так и не стала домашней( ужасно от того, что Ее не стало вот так нелепо. Нет слов передать как сейчас себя все мы чувствуем. Абсолютно абсурдная случайность унесла жизнь совершенно здоровой и нежной девочки. . . Беги по радуге, возвращайся обязательно домашней и счастливой. . .
вот еще про фонд Друг На одной передержке случилась вспышка панлейкопении, кто знает эту болезнь знает на сколько это страшно(( сначала заболел Фокс потом Фантик и к сожалению Фантик не справился (( безумно тяжело терять подопечных, очень надеемся, что привитых котов этот ужас обойдёт стороной (( Фокс ещё борется, очень просим помощи для него ! Мрут во всех фондах, всегда и везде, так что давайте будем объективны. . . . не стоит упоминать об одном, когда везде такая проблема!!! И еще не известно . . хорошо ли этим животным (кошкам) в Фондах а не на улице. . . и стоит их вообще забирать с улицы, если они так жестока умирают в Фондах в том числе в фонде Друг!!!
Редакция вы не желаете проверить эту информацию???? Фонд помощи бездомным животным Друг г. Владивосток И снова мы вынуждены просить помощи (( этот месяц стал для нас очень трудным, очень много кто заболел и находится на стационаре, плюс чума на одной из передержек, в такие моменты просто опускаются руки(( До 15. 12 остаётся неделя. . . для нас это самый тяжёлый день в месяце. В этот день нужно оплатить все передержки. Самое печальное что одна из передержек на несколько месяцев на карантине из за панлейкопении. Оставшиеся там животные привиты. . . и бла бла бла бла. . . так сколько поумирало там??? Ведь животные просто там умирают!!!
За правду, ща уберут все, как везде делают. Правда такая не нужна , денег не дадут
Раньше я часто помогал Ф Друг сейчас помогаю Фонду Умка, просто мне интересно, я только один замечаю навязчивую идею "утопить" одного, и преподнести себя белым и пушистым???????? Конечно почистят. . ведь эту информацию редакция проверять не хочет)))
У нас дома тоже мыши и крысы такие гонки устраивали-мама не горюй. Что мы только не делали, и травили их, и капканы ставили. . . Потом терпение лопнуло, завели кота, только тогда наступила тишина. Я не знаю, это дело вкуса, может кому крысы больше нравятся. . .
А мне вот доступна другая информация, что статья клевета чистой воды. Окна там не все забиты. И закрывала их УК. Но не все и кошки спокойно ходили. То что они умирают там от чего то и потом разлогаются в этом виновата Марина К? Как можно выкладывать не проверенную информацию. Отсюда скопировали все новостные в Инстаграмм и там такое твориться такие угрозы из за вашей не проверенной информации.
ни чего себе. . .
Вот так страдают люди которые неимеющийся отношения к этому. А угрозы вплоть до того что избить и все такое. Это нормально? А кто ответит за это? Кто то должен нести ответственность за такой материал!
Теперь я знаю куда обращаться если надо кому то напакостить )))))
А теперь веселое) кто то приехал и выбил все окна в подвале. Теперь мёрзни стояки, залезай кто хочешь воруй дорогостоящее оборудование теплового узла))) прикольно.
Знаете, Дд, чтобы в подвале "мёрзни стояки, залезай кто хочешь воруй дорогостоящее оборудование теплового узла", надо чтобы окна подвальные были с человеческий рост. А окна, в основном, это не большие сщели, да еще на многих решетка. Я живу на холодном Урале и в нашей пятиэтажке окна по всему периметру открыты, кстати, для кошек, и ничего не перемерзло и никаких блох нет ни в доме, ни в подвале. А блохи в квартирах и подьездах бывают от сырости, но никак не от кошек.
Вы хотите сказать что кошки не переносят блох? ))))) от того что повыбивали окна теперь на первых этажах холодно. ОТ пола. Я ещё раз повторяю что не все окна закрыты были и кошки беспрепятственно проникали в подвал! А от того что выбиты все окна гуляет, сквозняк мерзнут жильцы.
И никто не видел, кто был?
Надо спрашивать жильцов, может кто то и видел.
видно, ты одна из тех, кто просил заколотить подвал и обрести кошек и их детей на мучительную смерть. В любом случае, инициаторам и исполнителям желаю таких же "прелестных" ощущений жажды, голода, галлюцинаций, а затем страшных судорог в новом году! Кошек надо срочно освобождать , а не вполицию писатЬ. которая жопу 30 дней не оторвет от стула.
А у тебя видно с головой не все в порядке или ты читать не умеешь? Я живу в этом доме и кошки проникали в подвал безпрепятственно и никто не просил заколачивать их там. У них было открыто окно как минимум одно!! А если у этой кошатницы личная не приязнь к старшей по дому? Надо тогда на человека наговаривать? Она к ней ни раз подходила брат ключи от подвала чтоб кормить котов. Если как она утверждает что все было заколочено почему она не вынесла их оттуда? И прежде чем нести чушь сначала разберись в ситуации. А то горесть тебе в аду за твои слова!