Во владивостокском подвале замуровали кошку с котятами

В редакцию «Восток-Медиа» обратилась жительница Владивостока Людмила Полусмак. Она рассказала о том, что несколько дней назад в её доме на Марины Расковой, 5 замуровали подвал с беременной кошкой и котятами.

По словам женщины, в подвале их дома уже долгое время живут бездомные коты. Не так давно две кошки из этой стайки забеременели. Одна уже родила потомство, другая – только готовится стать мамой. А четыре дня назад старшая по дому – Марина Клименко – решила наглухо забить все входы в подвал. «У нас была одна дырка в подвал. Она попросила дворника её заколотить досками изнутри. Она жалуется, что от кошек в квартирах первого этажа распространились блохи. Но мы считаем, что это крысиные блохи, ведь кошачьи блохи не кусаются! Мы пытались с Мариной поговорить, но она нас даже слушать не хочет. Кошки сейчас замурованные, без еды и воды. Вчера дворник вынес оттуда двух мёртвых котят», - рассказала Людмила Полусмак. Она пояснила, что никакой возможности исправить ситуацию у жильцов нет – доступ в подвал им, дескать, не предоставляют. Взволнованные жители написали обращение в полицию по поводу жестокого обращения с животными, а также связались с волонтёрами зоозащитных организаций. Участковый принял заявление, однако никаких действий по данному поводу пока не предпринимал.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из сотрудниц фонда защиты животных «Друг», жители дома поступили правильно. Обращение в полицию является первоочередной мерой в такой ситуации.

«Во-первых, это жестокое обращение с животными, и полиция обязана отреагировать. Во-вторых, согласно нашему законодательству продухи – те самые «дырки в подвале» - полностью замуровывать нельзя. Это нарушает вентиляцию здания. В критических ситуациях можно самостоятельно вскрыть продуху, волонтёрам зоозащиты иногда приходится идти на такие меры», - рассказала сотрудница фонда. «Рецепты» для аварийного вскрытия подвалов в подобных случаях можно легко найти на просторах Сети.

Очевидно, этот инцидент станет только первой ласточкой конфликта между жильцами дома. С одной стороны, претензии Марины Клименко обоснованы – причиной блох в «кошачьих» подвалах действительно являются усатые-хвостатые питомцы. С другой стороны – заточение в подвале кошек явно расходится как с буквой закона, так и с обычной человеческой моралью.

Различные печальные ситуации с братьями нашими меньшими нередко получают серьёзный резонанс. Гибнут они в основном из-за людей. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о владивостокском центре «Дарящие надежду», в котором животные попросту умирали. Но, наверное, самым громким подобным инцидентом стало дело «хабаровских живодёрок». Они стали фигурантками уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».