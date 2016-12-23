Снегурочка во Владивостоке сдала кровь

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И рассказала, что это нестрашно
|Фото: Молодёжный ресурсный центр
Во Владивостоке Снегурочка сдала кровь уже в восьмой раз. Кроме этого, она порадовала доноров подарками, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 23 декабря, волонтёры МКУ «Молодёжный ресурсный центр» приехали с подарками на краевую станцию переливания крови. Активисты нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. «Волонтёры Алина Швед и Кирилл Лапшин угощали всех желающих сладким чаем с печеньем, подбадривали, а после медицинской процедуры вручили сладкие булочки», - рассказали представители ресурсного центра. Они также подчеркнули, что все доноры были рады увидеть сказочных персонажей.
В конце акции «С Новым годом, служба крови» Снегурочка так же, как и многие горожане, которые пришли на станцию переливания крови в эту пятницу, сдала кровь. По словам Алины Швед - внучки новогоднего героя, ей было нестрашно. «Делаю это уже в восьмой раз. И мне нравится», – отметила девушка. Дед Мороз в свою очередь получил медицинский отвод – он проходил процедуру две недели назад.
Доноры также получили и компенсацию за питание в размере 663 рубля, а также справку о том, что им предоставляется два дополнительных дня отдыха с сохранением заработка.
«Донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится почётным донором России. Документы направляются в Министерство здравоохранения РФ в Москву, а затем нам приходят удостоверения и нагрудные знаки, которые мы вручаем в торжественной обстановке. Донорам положены различные меры социальной поддержки, например, ежегодно они получают 12 373 рубля», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена Гудзенко.
Станция переливания крови на Октябрьской, 6 будет работать до 29 декабря. В праздничные дни – 4 января. Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, без противопоказаний, имеющий постоянную или временную регистрацию во Владивостоке. При посещении станции переливания крови необходимо иметь при себе паспорт.
Вот только не нада врать! Чтобы получать раз в год 12 тысяч дерева, надо сдать 40 раз кровь минимум 0, 4 литра и отказываться от всех компенсаций : деньги, бесплатная еда, два дня отдыха. 40 раз надо сдавать кровь абсолютно безвозмездно и регулярно это строго фиксировать! Так ты ещё попробуй 40 раз сдать - быстрее ласты склеишь или что-нибудь подхватишь.