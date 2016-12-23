Приморским дружинникам могут предоставить льготы

Сегодня в ходе совместного заседания советов УМВД Приморья и почётных граждан края новый вице-губернатор Геннадий Сыромятнов уделил внимание обсуждению роли народных дружин в обеспечении правопорядка на территориях муниципалитетов. Сейчас в крае действует около 100 таких добровольных дружин.

Вице-губернатор Геннадий Сыромятнов подчеркнул, что с начала 2016 года при участии добровольных народных дружин было раскрыто почти 300 преступлений.

Главы районов доложили, что сотрудники предприятий добровольно выходят на регулярные дежурства, патрулируют улицы, следят за порядком в жилых домах.

На заседании зашла речь о мерах поощрения дружинников. По словам экспертов, поощрять добровольных помощников полиции необходимо – но для этого нужно внести дополнения в краевой закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин».

Депутат краевого парламента Александр Лось предложил в дальнейшем рассмотреть вопрос о создании штаба по координации деятельности народных дружин и порядке предоставления дружинникам льгот и компенсаций.