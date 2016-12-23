В Находке политическая битва завершилась неожиданным поворотом

Импичмент мэра Находки Андрея Горелова, который 12 декабря инициировали 16 городских депутатов в своём письме на имя главы города, сегодня не вошёл в повестку последнего в этом году внеочередного заседания местной думы. Глава одного из важнейших приморских городов сохранил своё кресло, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Несмотря на анонсированный импичмент, находкинские депутаты сегодня внесли изменения в бюджет города на текущий год, заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты и поработали с запросами общественных организаций города. Также «слуги народа» приняли ряд нормативных документов, связанных с ежедневной жизнью округа. О письме 16 депутатов главе города по поводу предстоящей 23 декабря отставки вспомнили лишь журналисты. По мнению председателя городской думы Евгения Воронина, инициатива депутатов была продиктована результатами проверки краевой прокуратурой деятельности городской администрации. После чего все заинтересованные стороны провели детальное разбирательство и установили сроки устранения выявленных нарушений. Депутаты решили не спешить и готовы принять взвешенное и сбалансированное решение 10 января.

Мэр Находки Андрей Горелов на претензии оппонентов ответил аргументами, которые уже неоднократно приводились его спичрайтерами. Так, комментируя «письмо шестнадцати», градоначальник отметил, что после прокурорской проверки исполнительная власть провела несколько совместных встреч с депутатами. Многие выявленные нарушения чиновники успели устранить, в ближайшее время «закроют» остальные недоработки.

«Все нарушения носят несущественный характер, и мы каждое замечание детально разобрали. Многое устранили, поставив об этом в известность краевую прокуратуру. Данные нарушения не являются основанием для освобождения главы от должности. Мы с 15 декабря провели ряд рабочих встреч с депутатами, полагаю, в ближайшее время вопрос будет снят с повестки дня», — сообщил Андрей Горелов.

Наблюдатели полагают, что в последний момент Андрею Горелову удалось найти общий язык с оппозиционно настроенными к нему депутатами и сохранить свой пост. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на прошлом заседании местной думы народные избранники предъявили мэру – ставленнику силовиков – уведомление с требованием уйти в отставку. Учитывая некоторые особенности политического противостояния в портовом городе, обитатели казённых структур на Находкинском проспекте назвали данный документ «чёрной меткой».



