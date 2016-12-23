В Приморье запускают 4 программы по благоустройству и культуре

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Владимир Новиков: проекты "Единой России" разрабатывались совместно с избирателями
|Фото: primorsk.er.ru
Федеральный бюджет был принят только благодаря «Единой России», остальные партии не голосовали за его принятие, заявил депутат Государственной думы Владимир Новиков, оценивая работу федерального парламента нового созыва в 2016 году. По его мнению, именно партия парламентского большинства стала инициатором запуска новых проектов в регионах.
«Так сложилось, что все вопросы, связанные с социальной поддержкой населения, с развитием экономики, являются не просто программными заявлениями партии. Они являются сегодня для населения первоочередными проблемными вопросами, которые требуют решения. И что немаловажно, уделено внимание инфраструктурным проектам, связанным с благоустройством дворов в малых городах и сёлах, развитием помощи сельским клубам, и другим. Данные программы были разработаны «Единой Россией» совместно с людьми», – подчеркнул Владимир Новиков.
В следующем году в Приморском крае запускаются четыре новых проекта по благоустройству общественных пространств, ремонту домов культуры, поддержке театров малых городов. За каждым из проектов закреплены депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной думе и Законодательном собрании края. Проект «Местный дом культуры» будет координировать Виктория Николаева. Исполнение проекта «Парки малых городов» заявлено под началом Владимира Новикова. Проект «Театры малых городов» предложено возглавить Ефиму Звеняцкому, а работу по проекту «Наш двор» будет вести заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко. В своей работе по проектам они должны достичь главного – привлечь жителей Приморья к реализации инициатив, считают в ЕР. Их мнение о распределении средств будет иметь решающее значение, они же выступят контролёрами качества проведённых работ.
«Об этом говорилось 20 декабря на выездном итоговом заседании фракции «Единая Россия» в Москве с участием Дмитрия Медведева, – сказал Новиков. – В своём выступлении председатель партии отметил, что «Единая Россия» в полной мере осознаёт свою ответственность перед людьми. Конечно, всегда есть множество замечаний и критика к нашей работе. Но это нормально. Главное теперь – не терять контакты с избирателями и не «растранжирить» то доверие, которое нам было оказано».
А кто будет координировать проект по "благоустройству общественных пространств" в г. Владивостоке? И возмущение и поддержка населения Второй речки есть, но все ХУЖЕ и ХУЖЕ улица Русская. Спальный район. Была красивая, вся в зелени и цветах. А СЕЙЧАС - ПОМОЙКА, все тротуары разбиты, все в машинах, не пройти, ездят и паркуются как хотят. Закон у нас не работает? Магазинов полно, а вокруг уличная торговля, в пыли и грязи. Все деревья вдоль тротуаров снесены от Столетия до автовокзала. К "Реми" жители идут по проезжей части среди машин, т. к. нет выбора, вокруг понастроили сараев, клеток на бывших тротуарах. Рыбный магазин тоже "оброс" - самостроем клеток. И так до автовокзала - машины на тротуарах, уличная торговля, грязь, мусор. А вокруг автовокзала ПОЗОР и УЖАС - люди найти его не могут среди грязи, шалашей и клетушек уличной торговли. И это лицо города. Почему в Москве, С. П. и других городах страны все снесли и навели порядок, а у нас нет?
Новиков раньше был мэром г. Артема, ни чего не делал для города, только земли разбазаривал, а сейчас проектами занялся, то есть тем что раньше нужно было делать, когда мэром был.