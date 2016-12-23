Артём полностью готов к празднованию Нового года

В городе уже проходят детские утренники, малыши получают подарки от мэра

Артём активно готовится к встрече Нового, 2017 года. На территории городского округа уже проходят детские утренники. Маленькие артёмовцы получат сладкие подарки от мэра. Непосредственно на зимних каникулах местных жителей ждёт насыщенная культурная и развлекательная программа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы мэрии, кроме утренников в детских садах и школах, в городе проходят ёлки нового главы администрации Артёма. Первые детские праздники прошли 21 и 22 декабря, следующие состоятся 25 и 27 декабря.

Вместе с юными гостями хороводы вокруг зелёной красавицы водят Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик, Кот Базилио, Лиса Алиса и символ наступающего, 2017 года – Петушок.

Во время утренников ребята получают подарки от мэра Александра Авдеева. Всего на городских ёлках в этом году побывают 3500 мальчиков и девочек. В гости к сказочным героям попадут дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, переселенцы с Украины, а также ребята с активной жизненной позицией, добившиеся успехов в учёбе и спорте.

Также почти 12 тысяч новогодних подарков получат юные приморцы от губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Готовит новогодние подарки и местное отделение партии «Единая Россия», традиционно партийцы порадуют детишек из городского общества слепых и слабовидящих, переселенцев с Украины.

В целом Артёмовский городской округ полностью готов к празднованию Нового года. Администрация утвердила план новогодних и рождественских мероприятий. При этом многие из них уже проходят – например, детские утренники.

Завтра, 24 декабря, во Дворце культуры угольщиков состоится новогодняя благотворительная акция по изготовлению пряничных домиков и ёлочек «Рождественская сказка». После этого творческие коллективы Дворца культуры дадут отчётный концерт. С 29 по 30 декабря в Центре творческого развития и гуманитарного образования пройдёт новогодний турнир по шахматам.

Не обойдётся на каникулах и без спортивных мероприятий. В городе пройдут новогодние турниры по волейболу, баскетболу, по лёгкой атлетике, по борьбе самбо, а также соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, греко-римской борьбе, кудо, боксу, пауэрлифтингу.

На придворцовой площади города 5 января состоится театрализованное представление «Новогодний серпантин», 7 января любой желающий сможет посетить праздник у городской ёлки «Рождественская сказка». Завершатся каникулы выставкой кошек во Дворце культуры.