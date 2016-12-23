Дороги Приморья стали непроходимыми из-за снегопада

Особенно сложная обстановка наблюдалась на трассе между Фокино и Большим Камнем

Обрушившийся на Приморье снегопад стал причиной массовых автомобильных аварий по всему краю. Многие дороги стали практически непроходимыми, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Особенно опасной стала дорога между Большим Камнем и Фокино. Её завалило снегом, а большую часть непогоды видимость на трассе была очень низкой. В минувший четверг дорога стала настоящим испытанием для автомобилистов.





Вот пример типичной аварии в этот день. Водитель Toyota Harrier, возвращаясь на дорогу после заноса, не заметил несущуюся вниз малолитражку. В результате произошло столкновение.

Чуть позже на этой трассе перевернулся грузовик Mitsubishi Fuso, выезжавший со стороны Фокино. Как сообщает newsbox24.tv, автомобиль перевозил ящики с алкоголем. На скользком участке дороги водитель фуры потерял управление. В результате машина завалилась в кювет. Водитель и его пассажир не пострадали во время происшествия, чего нельзя сказать об их грузе.

Аварией отметился Партизанск. Там столкнулись бензовоз и такси. Грузовая машина влетела в легковушку, в результате оба участника аварии упали в кювет. К счастью, происшествие обошлось без серьёзных последствий и пожара.





Наверное, самое массовое ДТП за минувшие сутки произошло в Находке. Возле дома по адресу: Сенявина, 12 столкнулись сразу десять автомобилей. Сначала участников аварии было всего четверо, но на узкой и скользкой дороге другие водители просто не смогли с ними разойтись.





Ещё одна авария произошла возле Лесозаводска. Там с трассы улетел микроавтобус. Водитель, по словам очевидцев, не пострадал.





В районе посёлка Смоляниново Шкотовского района едва не произошла серьёзная авария. Ситуацию спасла только грамотная реакция водителя.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на дорогах Владивостока ситуация была ничуть не лучше. Даже этим утром, после завершения снегопада, в приморской столице наблюдаются «снежные» аварии и мощные пробки. Городская администрация уверяет, что дорожные службы справились со своей задачей.