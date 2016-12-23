Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились

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Борьба с последствиями снегопада не прекращается
|Фото: администрация Владивостока
Во Владивостоке ни на минуту не прекращается борьба с последствиями циклона. Снегоуборочная техника работает на дорогах краевого центра уже больше суток, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации города.
Мощный снегопад обрушился на приморскую столицу в четверг, 22 декабря. На дороги сразу же вышла снегоуборочная техника. Так, например, минувшей ночью на улицах города работало более 120 единиц – трактора-щётки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, малая коммунальная техника для очистки тротуаров.
С главной задачей – обеспечением проезда по основным артериям – дорожные службы справились, уверяют в пресс-службе. Звенья тракторов смели снежную насыпь к прибордюрной полосе, а спуски и подъёмы обработали пескосолевой смесью и жидким реагентом. Головной болью рабочих по-прежнему остаются припаркованные вдоль дорог автомобили. Они значительно осложняют работу спецтехники.
Однако уборка продолжается до сих пор. С самого утра рабочие начали очистку тротуаров, лестниц, виадуков и остановок общественного транспорта.
Администрация Владивостока по-прежнему рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте и не оставлять машины на проезжей части.
это что, сарказм да????
это не сарказм, это фуфлыжный гнилой базар
Съезд на Борисенко возле госпиталя Пограничников и автобусную остановку рядом в сторону Тихой не чистит никто и никогда.
На эгершельд хоть разок заехали бы
И кто им такое сказал?Разве что на против мэрии, да белого дома расчистили. . . . . . . Город утопает в снежной каше!
Из дома выйди. На давыдова почистили около 10 утра. Так же в 10 часов ехал по русской и проспекту 100 лет , было чисто. Грейдера прошли и посыпалка работала.