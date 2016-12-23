Приморцам не грозит отравление сомнительным боярышником

Этого кустарника с ядовитыми ягодами не найти на территории края

Волна общественного интереса к боярышнику, взметнувшаяся после истории с массовым отравлением людей в Иркутской области, заставила приморцев внимательно штудировать всё, что касается этого ягодного кустарника. Один из читателей «Восток-Медиа» выяснил, что яд могут содержать не только спиртовые растворы, но и сами ягоды боярышника.

Задавшись вопросом, как отличить ядовитые ягоды от неядовитых, приморец не нашёл ответа.

«Вы отличите боярышник сомнительный от обычного? Я нет. И не уверен, что и производители всяких меднастоек всегда смогут его отличить», - написал Юрий У. в «Фейсбуке».

На помощь пришли сотрудники Ботанического сада-института ДВО РАН. Они заверили, что боярышник сомнительный вообще не растёт на территории Приморья, да и сведения о его ядовитости несколько преувеличены.

«Ягоды боярышника сомнительного скорее вызовут кишечное расстройство, чем летальный исход, - рассказала научный сотрудник Ботанического сада кандидат биологических наук Ирина Крестова. – К тому же растёт этот кустарник в районе Волги и Дона, а на территории Приморья – нет. Даже в нашей оранжерейной коллекции его нет. Он не особенно интересен по своим декоративным свойствам, вдобавок растёт на специфических почвах. Боярышник сомнительный – единственный вид, ягоды которого непригодны в пищу. Отличить их с виду от ягод обычного боярышника действительно сложно».

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, какие хвойные заменители предлагают приморские ботаники землякам, желающим встретить Новый год с живым деревцем, но не губить при этом природу.