В Приморском океанариуме снова поменялось руководство

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Перед Новым годом учреждение возглавил специалист из Мурманска
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Приморском океанариуме снова поменялся руководитель. Теперь научно-образовательный комплекс возглавляет Александр Михайлюк, приехавший во Владивосток из Мурманска, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В пресс-службе учреждения корреспонденту агентства сегодня подтвердили эту информацию. «Александр Леонидович возглавляет Приморский океанариум с 19 декабря. Соответствующее решение принял директор «Национального центра морской биологии», в состав которого входит Приморский океанариум, Андрей Адрианов, - сказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова. – Трудовая биография Александра Михайлюка тесно связана с севером. Там он проработал всю свою жизнь. У него большой опыт работы с морскими млекопитающими, что очень важно для нас».
До перехода в Приморский океанариум Михайлюк руководил Мурманским океанариумом.
Учреждение во Владивостоке открылось после профилактических работ 20 декабря. Тренировки морских млекопитающих временно проходят в закрытом режиме. Исключение работники учреждения делают только для школьников. На этой неделе в комплексе прошло первое открытое занятие для учеников православной гимназии.
Как писало РИА «Восток-Медиа», продажа билетов в океанариум прекратилась 1 ноября. Учреждение взяло техническую паузу на неопределённый срок после ряда скандальных инцидентов. Научно-образовательный комплекс находится в эпицентре громкого скандала с конца октября. Всего за несколько дней в океанариуме погибло сразу три животных - сивуч Старк и два дельфина.
За это же время произошли изменения в руководящем составе океанариума. В середине ноября должность директора учреждения временно занял Олег Мережкин, а Вадим Серков отправился в отставку по состоянию здоровья. В начале зимы Мережкин также ушёл с высокого поста. После него исполняющим обязанности директора стал Владимир Кочубей. Перед Новым годом комплекс наконец-то получил постоянного руководителя в лице Александра Михайлюка.
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