Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Приморском океанариуме снова поменялось руководство: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года, 14:52
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
Хабаровские рестораторы поддержали Елену Летучую
Хабаровские рестораторы поддержали Елену Летучую
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:15
Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
сегодня, 10:28
Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:44
На Приморье может обрушиться ещё один циклон
вчера, 15:40
Циклон во Владивостоке: пробки, метель и сбивающий с ног ветер
вчера, 17:10
"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
вчера, 15:47
Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
вчера, 15:01
Приморца арестовали после похода в загс
сегодня, 11:41
На дорогах Владивостока наблюдаются мощные пробки и массовые аварии
сегодня, 07:27
Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
вчера, 22:17
Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе

Обсуждаемое
сегодня, 10:28
42

Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
сегодня, 08:15
23

Судьба парка Минного городка во Владивостоке решена окончательно
вчера, 15:47
15

Владимир Курилов: назвать ДВФУ именем Карлова – достойное предложение
вчера, 16:40
7

Администрация Хабаровска не против появления аквапарка в городе
вчера, 17:10
6

"Веснушка" и "Боярышник": какой суррогат пьют приморские алкоголики
сегодня, 12:38
6

Мэрия Владивостока: с основной задачей дорожные службы справились
вчера, 22:17
5

Во Владивостоке "максимка" въехала в скорую на жёсткой трассе
вчера, 18:00
4

Вячеслав Шпорт намерен спасти "Дальспецстрой"
сегодня, 12:45
4

Хабаровчанам в новогодние каникулы поможет согреться инструкция
сегодня, 07:27
3

Сегодня 14 улиц Владивостока останутся без света
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1101



Система Orphus

В Приморском океанариуме снова поменялось руководство

В Приморском океанариуме снова поменялось руководство
Перед Новым годом учреждение возглавил специалист из Мурманска
сегодня, 11:02
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморском океанариуме снова поменялся руководитель. Теперь научно-образовательный комплекс возглавляет Александр Михайлюк, приехавший во Владивосток из Мурманска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе учреждения корреспонденту агентства сегодня подтвердили эту информацию. «Александр Леонидович возглавляет Приморский океанариум с 19 декабря. Соответствующее решение принял директор «Национального центра морской биологии», в состав которого входит Приморский океанариум, Андрей Адрианов, - сказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова. – Трудовая биография Александра Михайлюка тесно связана с севером. Там он проработал всю свою жизнь. У него большой опыт работы с морскими млекопитающими, что очень важно для нас».

До перехода в Приморский океанариум Михайлюк руководил Мурманским океанариумом.

Учреждение во Владивостоке открылось  после профилактических работ 20 декабря. Тренировки морских млекопитающих временно проходят в закрытом режиме. Исключение работники учреждения делают только для школьников. На этой неделе в комплексе прошло первое открытое занятие для учеников православной гимназии.

Как писало РИА «Восток-Медиа», продажа билетов в океанариум прекратилась 1 ноября. Учреждение взяло техническую паузу на неопределённый срок после ряда скандальных инцидентов. Научно-образовательный комплекс находится в эпицентре громкого скандала с конца октября. Всего за несколько дней в океанариуме погибло сразу три животных - сивуч Старк и два дельфина.

За это же время произошли изменения в руководящем составе океанариума. В середине ноября должность директора учреждения временно занял Олег Мережкин, а Вадим Серков отправился в отставку по состоянию здоровья. В начале зимы Мережкин также ушёл с высокого поста. После него исполняющим обязанности директора стал Владимир Кочубей. Перед Новым годом комплекс наконец-то получил постоянного руководителя в лице Александра Михайлюка. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • рtv  (сегодня, 13:17 )

    от туда надо гнать всю верхушку!!!

  • Сергей   (16 минут назад)

    У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Последние двое соревнований пропустили из-за отсутствия денег. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет, может, кто согласится стать нашим меценатом. Может, кто-то просто окажет материальную помощь. Мир не без добрых людей. Связаться со мной можно через соцсети. или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex. ru. Сбор средств можно произвести на Яндекс 410013054375238 qiwi +79397086879 Сбербанк карта 4276540016094496 Если у кого проблема с переводом. Деньги можно выслать на почте посылкой или отправить в коробке грузовой компанией. Деловые линии. Пек. 446012 Самарская обл г. Сызрань ул Новосибирская 47 Краснов Сергей. Паспортные данные там есть Можно купить технику КАРТИНГИ и отправить по этому адресу ГРУЗОВОЙ КОМПАНИЕЙ. Мы не сидим. В это тяжелое время не закрываем секцию, не бросаем детей, трудно, но работаем. Делайте добро. Добро к вам вернется. С уважением Сергей.

  • Сергей   (15 минут назад)

    Картинг. Хочу помочь детям! Уважаемые граждани! Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить последней, по всей вероятности, секции картинга в Самарской области, которая в последнее время находится в тяжелом положении. Наша секция единственная, в которую дети ходят бесплатно, т. к. почти все они из малообеспеченных семей. Я, как руководитель секции, обращался во все инстанции области и лично к Главе Администрации города Сызрани, и везде один ответ, что никому мы не нужны. Почти все машины требуют ремонта. Мы не можем организовать тренировки на месте базирования, а выезд на соревнования вообще невозможен. Комплект резины на карт стоит 14 000 р. , литр масла - 1300 руб. Не имея финансирования что делать? Мы хотим сохранить хотя бы материально-техническую базу и коллектив. Именно поэтому я обращаюсь к вам!Уважаемые граждане, предприниматели, руководители фирм и предприятий! Если у вас есть возможность, помогите! Будем благодарны любой помощи. Будем очень рады, если кто захочет стать меценатом нашей секции.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru