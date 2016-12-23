В Приморском океанариуме снова поменялось руководство

В Приморском океанариуме снова поменялся руководитель. Теперь научно-образовательный комплекс возглавляет Александр Михайлюк, приехавший во Владивосток из Мурманска, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе учреждения корреспонденту агентства сегодня подтвердили эту информацию. «Александр Леонидович возглавляет Приморский океанариум с 19 декабря. Соответствующее решение принял директор «Национального центра морской биологии», в состав которого входит Приморский океанариум, Андрей Адрианов, - сказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова. – Трудовая биография Александра Михайлюка тесно связана с севером. Там он проработал всю свою жизнь. У него большой опыт работы с морскими млекопитающими, что очень важно для нас».

До перехода в Приморский океанариум Михайлюк руководил Мурманским океанариумом.

Учреждение во Владивостоке открылось после профилактических работ 20 декабря. Тренировки морских млекопитающих временно проходят в закрытом режиме. Исключение работники учреждения делают только для школьников. На этой неделе в комплексе прошло первое открытое занятие для учеников православной гимназии.

Как писало РИА «Восток-Медиа», продажа билетов в океанариум прекратилась 1 ноября. Учреждение взяло техническую паузу на неопределённый срок после ряда скандальных инцидентов. Научно-образовательный комплекс находится в эпицентре громкого скандала с конца октября. Всего за несколько дней в океанариуме погибло сразу три животных - сивуч Старк и два дельфина.

За это же время произошли изменения в руководящем составе океанариума. В середине ноября должность директора учреждения временно занял Олег Мережкин, а Вадим Серков отправился в отставку по состоянию здоровья. В начале зимы Мережкин также ушёл с высокого поста. После него исполняющим обязанности директора стал Владимир Кочубей. Перед Новым годом комплекс наконец-то получил постоянного руководителя в лице Александра Михайлюка.