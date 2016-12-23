Завтра во Владивостоке перекроют центр города

Автомобилистам Владивостока придётся заранее планировать маршрут из-за шествия Дедов Морозов. Парковка у площади Борцов за власть Советов будет перекрыта уже с 7 часов утра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 24 декабря, во Владивостоке второй год подряд состоится праздничное карнавальное шествие «Слёт Дедов Морозов». По этой причине в центре Владивостока временно ограничат движение и парковку машин на ряде дорог.

Так, с 7:00 до 19:45 движение перекроют на территории парковки возле администрации Приморского края.

С 16:15 до 18:45 по Океанскому проспекту от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской.

С 17:15 до 19:30 движение будет ограничено:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семёновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Октябрьской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

В администрации города Владивостока пояснили: объезд будет организован по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Алеутская, Светланская, Суханова и Уборевича.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что шествие сказочных персонажей пройдёт от центра детского творчества до ёлки на центральной площади.