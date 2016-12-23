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Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями

Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями
Юрист компании депутата Сулеева пояснил, что происходит на детской площадке во Владивостоке
сегодня, 10:28
Общество | Приморский край
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Фото: dumavlad.ru, "Версат", Марина Аникеева

Юрист компании, строящей «депутатский» магазин на улице Бестужева во Владивостоке, объяснил, почему рабочие «присвоили» себе кусок детской площадки. По его словам, всё происходящее находится в рамках закона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг строительство магазина в районе дома № 40 на Бестужева обернулось очередным скандалом. Под утро рабочие компании-застройщика «Версат» расширили строительный участок, «захватив» часть детской площадки. За металлической оградой оказалась детская горка. Это вызвало шквал возмущения у местных жителей.


 

Данную ситуацию прокомментировал юрист «Версата» Денис Безуглый. По его словам, ничего противозаконного строители не совершали. «Часть детской площадки изначально находилась в границах, отведённых под строительство. Саму площадку поставили через несколько лет. Компания на тот момент уже получила этот участок под застройку», - рассказал представитель компании. По словам Дениса Безуглого, детскую площадку никто не будет ликвидировать. Рабочие просто перенесут её на другое место. Юрист сообщил, что располагаться она будет в некой «озеленённой зоне». Денис Безуглый отметил, что вопрос переноса детской площадки уже обсуждался на круглом столе в городской думе 19 декабря. «Кроме того, сам проект супермаркета значительно урезали, сократив торговую площадь на два этажа. Вместо торговой зоны на последнем этаже супермаркета будет благоустроенная зона отдыха, открытая для всех жителей», - добавил юрист.


 

РИА «Восток-Медиа» подробно освещало конфликт владивостокцев с компанией «Версат», первоначальным учредителем которой является городской депутат Дмитрий Сулеев. В ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы дома. Данные действия привели к протестам местных жителей.

 
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Комментарии
  • KOT  (сегодня, 10:44 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Василий  (сегодня, 10:44 )

    Эти псевдообщественники буйные уже достали - если все органы власти говорят что все законно, чего скандалить-то? Или господин Сулеев для кого-то "жирный карась" чтобы "разводить" и "отжимать"!?

  • JD  (сегодня, 11:54 )

    Василий, господин Сулеев не Карась, а жулик. И уголовное дело против него было прекращено не в связи с недоказанностью его вины, а по так называемому истечению срока давности. В принципе навариться на 160 миллионов рублей распродав госсобственность и после этого выйти сухим из воды не каждому дано. То есть жулик он не мелкого масштаба. А насчет его супермаркета, зоны отдыха на крыше. . . Единожды совравши, кто тебе поверит? Кто поверит словам жулика, которого прикрывают такие же жулики?)))

  • Почётный член  (сегодня, 11:43 )

    Василий, если кто то нагадит возле дома твоей мамы, ты тоже не будешь возмущаться, если это не "жирный карась" сделал? А если ещё и в рамках закона, то обрадуешься несказанно?

  • KOT  (сегодня, 10:45 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Dron  (сегодня, 10:48 )

    Им не сквер а скандал нужен! Вон в пригороде краснокнижный лес рубят так чтой-то общественники молчат в тряпочку - или там Сулеева нет и заказа кого "мочить"!?

  • Почётный член  (сегодня, 11:45 )

    Dron, для тебя что тёплое, что мягкое - всё едино?

  • KOT  (сегодня, 10:52 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Горожанин  (сегодня, 11:01 )

    В принципе, если все будет так как на картинке, то будет неплохо. Очень красиво, хоть как то эта новая постройка скрасит советский, убитый временем пейзаж.

  • Почётный член  (сегодня, 12:07 )

    В принципе, там живёт местное население и ему лучше знать, как ему жить, как на картинке или в "советском, убитом временем пейзаже". И г-ну сулееву прежде чем гадить на этом пейзаже, следовало бы поинтересоваться мнением тех, кто там живёт.

  • KOT  (сегодня, 11:02 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Второй фронт  (сегодня, 11:02 )

    Образовавшиеся черви во всех органах населения под названием депутаты и чиновники, продолжают пожирать сочную плоть.

  • местный  (сегодня, 11:55 )

    Иди сам в депутаты, и делай по другому

  • Второй фронт  (только что)

    Для этого нужно призвание, это как быть ментом или санитаром в морге. Простой человек не может работать депусом.

  • Почётный член  (сегодня, 12:11 )

    Видишь ли, дружище местный, не все способны так нагло воровать, как депутаты РФ, а по другому. . . такие как ты, а вас, к сожалению 86%, тут же зеклюют и обзовут психом. Черепа вспомните.

  • KOT  (сегодня, 11:04 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Местные  (сегодня, 11:03 )

    А Васька слушает да ест- есть такая пословица. Только что возмущались как он вырубил деревья, так сейчас еще и детскую площадку обкромсал- царек что ли объявился в городе?

  • прохожий  (сегодня, 11:18 )

    Да этих царьков, обобравших народ и жирующих на нажитом им "непосильным трудом", немерено. . .

  • KOT  (сегодня, 11:23 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • DUSYA  (сегодня, 11:07 )

    Да этот ваш "зелёный сквер" - обычный пустырь с собачьими и кошачьими экскриментами, мусором, да и деревья уже все сгнили, их и нужно было срубать. Пусть строит себе на здоровье. Главное, чтобы парковка была вместительная.

  • Почётный член  (сегодня, 12:14 )

    DUSYA, не тебе судить. Следи за своей придомовой территорией. А лучше позвони г-ну сулееву и попроси под своими окнами построить супермаркет и "Главное, чтобы парковка была вместительная. "

  • прохожий  (сегодня, 12:33 )

    Так и следите лучше и оформляйте в придомовую. . и никто там ничего строить не будет. .

  • KOT  (сегодня, 11:22 )

    Где вы видели вместительные парковки у рэми? Насмешили!!! ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Псевдоним  (сегодня, 11:08 )

    А разве в России депутатам можно вести свой бизнес?!

  • Шувал Игорев  (сегодня, 11:14 )

    Можно, но не всем, а только тем , кто может купить на зарплату 600 кв. метров на Котельнической набережной и сделать ремонт на 2 млрд и тоже только на зарплату чиновника.

  • 301  (сегодня, 11:08 )

    Сегодня горячая линия с Президентом. Местным жителям или их представителям есть смысл позвонить. Под Новый Год чудеса случаются

  • Манюня  (сегодня, 11:13 )

    Эти самые представители Сулеева и прочих скоро обвинят в том что на Бестужева холодно, дует ветер и выпал вчера снег! Оригиналы, блин. . .

  • Почётный член  (сегодня, 12:15 )

    Да, педставители сулеева редкостные подонки, ты Манюня совершенно права.

  • КОТ  (сегодня, 11:23 )

    ВЕРНИТЕ НАЗАД ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!!! Горожанам НЕ НУЖЕН очередной магазин!!!

  • Денис  (сегодня, 11:24 )

    Зашибись там парковка на 19 машин! Кто такое позволил строить?

  • Наблюдатель  (сегодня, 11:33 )

    Когда кто-то что-то делает созидательное - это бесит тех кто сидит на диване. Сулеев наверно не ангел, но он работает, достигает успеха, а богатых и успешных многие не любят. Что сами знаменитые общественники-экологи ратующие за сквер сделали? Хоть одно дерево посадили? Кричать ведь проще. . .

  • Почётный член  (сегодня, 12:20 )

    Наблюдатель, попроси г-на сулеева построить супермаркет под окнами дома твоей мамы и ты сможешь гордиться, что поучаствовал в созидательном. И даже побываешь среди "богатых и успешных", которых правда "многие не любят". А то ведь "кричать то проще". Ну а эти люди, в отличие от тебя, сами посадили этот сквер.

  • акимонотохеровато  (сегодня, 11:41 )

    Василию - конеШно, всё будет законно, сулеевы не зря ведь в депутаты прут. . .

  • местный  (сегодня, 11:52 )

    Как достали эти кухонные бойцы! Такое ощущение, что бы не случилось лишь бы потявкать: "А мы пойдем на север". У вас там реально кусты с собачьим говном были, а в проекте (см. фото) красивое здание со сквериком на крыше, сами же потом будете там гулять и умиляться: "как красиво стало". И в магазине будете закупаться и радоваться низким ценам. ЛИЦЕМЕРЫ!!! Хватит уже засирать интернет, новый год через неделю! Идите подарки покупайте близким и празднуйте!!!

  • JD  (сегодня, 11:58 )

    Согласен с Вами)) Действительно, во всех местах где присутствуют кусты с собачим говном необходимо поставить красивое здание со сквериком на крыше). Это сразу же позитивно отразится и на кустах и на говне).

  • Макс  (сегодня, 12:01 )

    Каждый свои интересы преследует, "Непростые" жильцы дома -свои, коммерс- свои. . Вот мне интересно- кому скандал то выгоден???!!!

  • JD  (сегодня, 12:06 )

    Наверное скандал выгоден активистам, которым не нравятся лысые депутаты).

  • Макс  (сегодня, 12:21 )

    Конечно же скоро выборы. . . , за ранее готовиться же надо))

  • JD  (сегодня, 12:28 )

    хм. . а какая связь между господином Сулеевым, Бесстужева № 40 и выборами президента РФ?)) Или Дмитрий Петрович баллотироваться собрался на должность царя всея Руси? А магаз ему типа предвыборного трамплина?=)) "Ты в зоопарке был? Верблюд видел?"=)))

  • Макс  (сегодня, 12:30 )

    в Думу города. . . ))) и не про него речь, а про "непростых" активистов))

  • Маша  (сегодня, 12:37 )

    Давай сквер в каждый двор!!!

  • JD  (сегодня, 12:39 )

    Ах вот оно что)). Извини извини, я такими мелкими категориями не мыслю). Дума значит? Думать там хочет? Ну в думалке ему не откажешь это да. Вот даже придумал как кусты с собачьим говном превратить в золото)). Ну что же, кака говориться дай Бог, а волосы дело наживное при нынешних технологиях. Да вот только "крепостные" недовольны. . . Как с этим быть?)))



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