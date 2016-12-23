Борьба приморцев с "депутатским" магазином обрастает новыми деталями

Юрист компании, строящей «депутатский» магазин на улице Бестужева во Владивостоке, объяснил, почему рабочие «присвоили» себе кусок детской площадки. По его словам, всё происходящее находится в рамках закона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг строительство магазина в районе дома № 40 на Бестужева обернулось очередным скандалом. Под утро рабочие компании-застройщика «Версат» расширили строительный участок, «захватив» часть детской площадки. За металлической оградой оказалась детская горка. Это вызвало шквал возмущения у местных жителей.





Данную ситуацию прокомментировал юрист «Версата» Денис Безуглый. По его словам, ничего противозаконного строители не совершали. «Часть детской площадки изначально находилась в границах, отведённых под строительство. Саму площадку поставили через несколько лет. Компания на тот момент уже получила этот участок под застройку», - рассказал представитель компании. По словам Дениса Безуглого, детскую площадку никто не будет ликвидировать. Рабочие просто перенесут её на другое место. Юрист сообщил, что располагаться она будет в некой «озеленённой зоне». Денис Безуглый отметил, что вопрос переноса детской площадки уже обсуждался на круглом столе в городской думе 19 декабря. «Кроме того, сам проект супермаркета значительно урезали, сократив торговую площадь на два этажа. Вместо торговой зоны на последнем этаже супермаркета будет благоустроенная зона отдыха, открытая для всех жителей», - добавил юрист.





РИА «Восток-Медиа» подробно освещало конфликт владивостокцев с компанией «Версат», первоначальным учредителем которой является городской депутат Дмитрий Сулеев. В ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие уничтожили многолетние деревья, которые высаживали ещё старожилы дома. Данные действия привели к протестам местных жителей.