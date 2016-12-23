На юге Приморья продолжается метель

Снежный циклон, накрывший Приморье накануне, до сих пор не покинул территорию края. Сейчас осадки ещё сохраняются в южных районах. Всего за сутки, по сообщению краевого департамента гражданской защиты, в южной части Приморья может выпасть до 19 миллиметров снега. При этом порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду.

Тем не менее циклон не смог нарушить работу систем жизнеобеспечения региона. Серьёзных сбоев в работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры за сутки не произошло. Кратковременно отключалось электричество на нескольких подстанциях в Лазовском, Хасанском районах, а также во Владивостоке, но потребителей тут же переводили на резервные мощности, а аварийные бригады оперативно восстанавливали подачу электричества по прежней схеме.

В боевой готовности находятся и подразделения приморской поисково-спасательной службы. Группы спасателей на высокопроходимой технике готовы выехать в города и районы края при первой же необходимости.

«Примавтодор» сообщил, что на очистку краевых дорог вышло более 300 единиц специальной техники, ещё около 250 единиц задействовано на уборке дорог в муниципалитетах Приморья. Особое внимание дорожники уделят очистке перевалов и серпантинов.

При этом специалисты департамента гражданской защиты Приморья и МЧС рекомендуют жителям края отложить поездки за пределы населённых пунктов, не отправляться на охоту и рыбалку, без острой нужды не пользоваться личным автотранспортом, чтобы не рисковать и не мешать работе по очистке дорог.