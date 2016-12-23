В детских больницах Приморья пройдут новогодние утренники

На этой неделе в учреждениях здравоохранения Приморского края началась череда новогодних мероприятий. В детских больницах организуют утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой и ёлкой, а в роддомах для будущих мам проведут мастер-классы по изготовлению ёлочных украшений – гирлянд и снежинок. Вся эта атрибутика украсит учреждения.

Специалисты крайздрава сообщили, что дети из социальных отделений, а также дети из семей, состоящих на учёте в службе социальной защиты, получат на утренниках сладкие новогодние подарки от губернатора. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что подарки в крае приобрели для 194 219 детей. На покупку сладостей из бюджета Приморья выделили 34 миллиона рублей. Родители тех ребят, которые по каким-либо причинам не ходят в садик или школу, могут получить подарок в отделах соцзащиты.

Одними из первых хороводы вокруг ёлки будут водить юные пациенты детской краевой клинической больницы № 1. Как рассказала главный врач больницы Надежда Горелик, новогодние утренники – давняя традиция учреждения.

В понедельник, 26 декабря, новогодний праздник пройдёт в краевом клиническом центре специализированных видов медпомощи, а 27 декабря в его структурном подразделении – центре восстановительной медицины и реабилитации.

«Для наших ребят, а это около 150 человек, будут организованы праздничные хороводы, конкурсы, театрализованные представления. Все участники получили сладкие подарки», – рассказал главный врач центра Николай Берёзкин.

Краевая детская больница № 2 проведёт большой праздник с участием Деда Мороза 27 декабря.